Începe Timişoara Rocks 2017. Crazy Town,The Toy Dolls şi The Darkness, în Piaţa Victoriei VIDEO

Timişoara Rock a ajuns la cea de a treia ediţie. Evenimentul organizat de Primăria oraşului va aduce în Piaţa Victoriei trupe cunoscute pe plan mondial, precum Crazy Town,The Toy Dolls şi The Darkness.

Festivalul va începe vineri la ora 19.00, cu trupa timişoreană de hard rock Melting Dice.





De la ora 20.00, pe scena din Piaţa Victoriei vor urca americanii de la Crazy Town, aflaţi în premieră în România. Cine nu a auzit de celebrul lor hit “Butterfly”, apărut în 2001. Piesa a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Trupa a fost fondată în 1995, la Los Angeles. Au vândut peste 6 milioane de copii ale primului album, atingând statutul de legende în domeniu.

De la ora 21.30, vor concerta britanicii de la The Toy Dolls, una dintre cele mai importante trupe de punk din istorie, înfiinţată în 1979. A concertat pe cele mai mari scene din lume şi a schimbat optica publicului în ceea ce priveşte muzica punk.

The Toy Dolls sunt cunoscuţi pentru renunţarea la mesajele agresive, adesea asociate muzicii punk, promovând în schimb buna dispoziţie. Michael Algar, Duncan Redmonds şi Tom Blyth, ci trei membri, sunt din Sunderland. Primul lor album a apărut în 1983.

Sâmbătă, de la ora 19:00, cântă Blight, o trupă de alternative din Timişoara, urmată de la ora 20 de Methadone Skies, tot din Timişoara.







De la ora 21.30, pe scena din faţa Operei îşi vor face apariţia cei de la The Darkness. Trupa s-a format în anul 2000, în Anglia. The Darkness este o formaţie de hard rock, heavy metal, glam rock şi glam metal.

Membrii formaţiei sunt: Justin Hawkins, Ed Graham, Dan Hawkins şi Frankie Poullain.

Primul lor album se intutulează “Permission to Land” şi a apărut în 2003. Single-uri precum: "I Believe in a Thing Called Love", "Growing on Me", "Get Your Hands off My Woman" şi "Love is Only a Feeling" le-au adus 4 discuri de platină în Marea Britanie. În 2004 trupa a caştigat 3 premii Brit la categoriile Best British Group, Best British Rock Act şi Best British Album. Show-urile The Darkness sunt explozive şi se bucură de cele mai bune recenzii încă de la înfiinţarea formaţiei.