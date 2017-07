Câştigătorii concursului de instalaţii de artă de mari dimensiuni ARTDOOR

Aceştia îşi vor expune lucrările în cadrul primei ediţii a festivalului AWAKE, în weekend-ul 1-3 septembrie, pe domeniul castelului Teleki, din Gorneşti, judeţul Mureş. Lista completă poate fi consultată şi pe http://artdoor.awakefestival.ro.

Câştigătorii sunt:

Cătălin Nicolae Oancea – lucrarea „Mirroring” Emil Dobriban – lucrarea „Trunchi vs Cherestea” Marius Burhan – lucrarea „Turnul” Obie Platon şi Diana Grigoraş – lucrarea „Portal Sonor” Rizi - Alina Rizescu, Bogdan Stefanescu şi Mihaela Popescu – lucrarea „Fluid” Ştefan Radu Cretu – lucrarea „Stromatopteryga”

Juriul a decis şi acordarea unor menţiuni speciale pentru:

- Ileana Oancea – lucrarea „Contesa”

- Ildikó Oláh, Emese Pop, Eszter Kilén, László Kopacz – lucrarea „The Woven Castle”

- Julien Britnic – lucrarea „Trees Are Living Statues”

Pe lângă cele 6 lucrări câştigătoare şi 3 menţiuni, a mai existat un proiect care a atras atenţia juriului, astfel că Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Mureş a decis să ofere un premiu special echipei coordonată de Laura Borotea, din care fac parte Diana Vlasa, Macrina Moldovan, Roxana Nae şi Gabriel Boldiş. Proiectul lor intitulat „Eclipsa” va fi de asemenea expus în cadrul festivalului AWAKE. Instalaţia va fi expusă şi în spaţiul public al municipiului Târgu Mureş în cadrul Anualei de Arhitectură organizată de Filiala Mureş a Ordinului Arhitecţilor din România, la sfârşitul lunii septembrie.

Aceştia sunt autorii proiectelor care au impresionat juriul prezidat de artistul Mircea Cantor, împreună cu Attila Kim - comisarul României la cea de-a 57-a ediţie a Bienalei de la Veneţia – 2017 şi Angela Kovacs, preşedintele filialei Mureş a Ordinului Arhitecţilor din România. Cei trei au avut de analizat peste 40 de lucrări înscrise în programul de granturi, arătându-se extrem de încântaţi de imaginaţia autorilor şi de calitatea proiectelor propuse.

„Concursul ARTDOOR este inspirat din istoria Domeniului Teleki, care de-a lungul secolelor a fost un adevărat centru cultural european. Şi de aici ideea de a reînvia parcul cu o expoziţie de artă contemporană. Noi am fost bucuroşi că am avut un număr surprinzător de mare de participaţi şi de aceea am optat pentru acordarea unor menţiuni, care nu erau prevăzute iniţial.”, a declarat Attila Kim, membru al juriului.

Concurenţii au avut la dispoziţie 7 săptămâni pentru a-şi înscrie proiectele în cadrul competiţiei ARTDOOR. Premiul oferit câştigătorilor constă în finanţarea lucrărilor de execuţie a instalaţiilor propuse, lucrări ce vor fi realizate sau asamblate în Tabăra de Creaţie ARTDOOR, programată în săptămâna dinaintea festivalului AWAKE, pe domeniul Teleki din Gorneşti.

Concursul ARTDOOR s-a desfăşurat în perioada 25 aprilie – 15 iunie. Pentru evaluarea proiectelelor propuse s-au avut în vedere următoarele aspecte: originalitatea proiectului, reprezentativitatea conceptului în contextul temei, impactul estimat asupra publicului precum şi fezabilitatea proiectului.

Lucrările câştigătoare vor putea fi văzute pentru prima dată la festivalul AWAKE, pe domeniul castelului Teleki, în weekendul 1-3 septembrie.