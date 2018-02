VIDEO Aleksandra, tânăra care nu era considerată cetăţean român de instituţiile statului, şi-a primit actul de identitate. „M-am născut a doua oară“

Aleksandra a venit la Direcţia de Evidenţă a Persoanei din Târgu Jiu pentru a-şi ridica „buletinul“.

„Am emoţii. Sunt cetăţean al României şi mă mândresc cu acest lucru. Mama mea nu m-a ajutat cu nimic. Sunt fericită că am reuşit să obţin actul de identitate. Este a doua mea naştere. O să iau viaţa de la capăt. O să merg la şcoală, pentru că îmi doresc să îmi termin studiile, după care vreau să iau permisul de conducere. De la 17 ani am luptat de una singură pentru a obţine actul de identitate, iar până atunci tatăl meu a încercat, dar nu am reuşit. Sunt puţin supărată pe statul român, dar îi mai dau o şansă. A fost foarte greu. Dacă nu mă ajuta mass-media, nu făceam nimic“,