VIDEO Şi-a bătut soţia în plină stradă. Cum s-a răzbunat soţul gelos pe cei care au încercat să intervină

El şi-a tras soţia de păr şi i-a dat mai multe lovituri sub privirile trecătorilor şi ale şoferilor aflaţi în trafic, care au sărit în ajutorul femeii. Soţul gelos s-a răzbunat pe oamenii binevoitori. Agresorul a dat cu piciorul într-o maşină, provocându-i avarii serioase, iar alte persoane au fost agresate.

„Era un băiat care lovea o fată. Am oprit maşina în intersecţie şi i-am spus să nu mai dea în ea. Se întâmpla în mijlocul intersecţiei. Erau mai multe maşini oprite . I-am spus că-l filmez dacă o mai loveşte, iar el s-a pus cu picioarele pe maşina mea. Mi-a făcut maşina praf. Am sărit şi eu, dar şi ceilalţi oameni. I-am spus că nu e frumos ce face. M-a alergat pe mine. Mi-a dat un pumn. Apoi m-am închis în maşină şi el a început să dea cu piciorul în maşină. Fata striga ajutor. A reuşit să fugă. Au sărit mulţi oameni. Cam 20 de oameni. Mi-a spart display-ul la telefon. Nu prea se merită să faci o faptă bună. Cred că reparaţia la maşină costă cam 3.000 de lei plus telefonul care costă cam 3.500 de lei“,