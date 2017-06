Un senator ALDE se oferă să fie ministru în Guvernul Grindeanu şi propune o rezolvare: „Numeşte 22 de miniştri PSD şi 4 ALDE. Sunt oameni care să accepte“

Senatorul ALDE de Gorj Scarlat Iriza spune că îl susţine în continuare pe prim-ministrul Sorin Grindeanu şi declară că zilele lui Dragnea îi PSD sunt numărat. Senatorul are şi o soluţie pentru ca guvernul Grindeanu să reziste:



„Sunt două situaţii, iar prima este cea mai plauzibilă şi nu bagă România în criză politică, iar de mâine noul guvern poate să intre în pâine. Grindeanu astăzi, pentru că nu şi-a dat demisia şi este prim-ministrul în funcţie, face o echipă de guvernare din PSD şi ALDE. Adică numeşte 22 miniştri PSD şi 4 ALDE. Cu lista merge la preşedintele Iohannis şi deseară se depune jurământul, fără să mai treacă prin Parlament, pentru că nu se schimbă algoritmul politic şi culoarea politică. Este exact ca înainte. Este soluţia care scoate ţara din criza politică. Cred că se găsesc oamenii care să accepte preluarea ministerelor. Dacă o să fiu nominalizat de la ALDE, o să accept. A doua variantă, pe care nu o agreez, este aceea ca Grindeanu, împreună cu preşedintele Iohannis, să facă un guvern de tehnocraţi sau de uniunea naţională, dar acesta trebuie să vină în Parlament şi să primească votul de încredere“.

Senatorul Iriza mai spune că Sorin Grindeanu are în cadrul PSD şi ALDE persoanele care sunt dispuse să preia funcţile de miniştri: „Din informaţiile pe care le am, Grindeanu are 22 de persoane pentru a le propune pentru funcţiile de miniştri şi patru de ALDE. Eu nu vreau ca Grindeanu să nu mai fie prim-ministru. Este exact ca o mamă care face un copil, iar la şase luni, când nu i s-a uscat buricul, îl omoară. Cam aşa este situaţia de acum“.