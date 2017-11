Un fost miner a devenit unul dintre cei mai mari producători de produse din plastic din ţară

Lelius Stănuşoiu este unul dintre oamenii de afaceri de succes din judeţul Gorj, societatea pe care o conduce, „Crilemar“, fiind unul dintre cei mai mari producători de produse din plastic din ţară. Acesta a lucrat imediat după terminarea Facultăţii de Inginerie din Craiova într-o unitate minieră din Gorj. În anul 1996 a luat decizia să pornească propria afacere.

„Am fost distribuitorul zonal al societăţii Chimica Orăştie. În anul 1999, am început să fac măcinătură pentru ei, iar în anul 2002, societatea având o situaţie delicată, am lucrat acolo, pentru că aveam atât reprezentanţa lor, dar şi ceva acţiuni dobândite. Datoram moral acestei companii, pentru că am fost sprijinit de Chimica Orăştie şi era firesc, în momentul în care a ajunse într-o situaţie mai delicată să fiu alături de ei. Am stat un an de zile la Orăştie şi am deprins toate tainele acestei activităţi“, povesteşte Lelius Stănuşoiu primii paşi în afaceri.

A avut la început şase angajaţi

După puţin timp a reuşit să pună pe picioare o mică fabrică de produse din plastic, diferite faţă de cele realizate de unitatea din Orăştie. „Apoi, am început să producem aici, la Târgu Jiu, unele produse. Am cumpărat utilaje şi alte repere ca să nu concureze cu ceea ce făcea Chimica Orăştie. Am plecat de la şase oameni. Mai aveam acţiuni la o firmă de la Râmnicu Vâlcea, prin care reuşisem să organizăm depozite la nivel naţional. Am luat decizia să vindem toate acţiunile şi să facem fabrica de la Târgu Jiu“, ne spune omul de afaceri gorjean.

Produsele se găsesc în hypermaket-urile din toată ţara

În prezent, firma lui Lelius Stănuşoiu are 90 de angajaţi, iar produsele pe care le realizează se găsesc în hypermaket-urile din toată ţară. „Gama eproiduselor este destul de diversificată, de la furtune de irigaţii şi până la ghivece de flori sau greble O să scoatem o plasă de protecţie, care este primul produs de acest fel realizat în România, care se foloseşte în construcţii“, ne informează Lelius Stănuşoiu.

Cea mai mare parte din materia primă provine din produse reciclate. „Peste 80% din materia primă provine din deşeuri care nu sunt periculoase. Colectarea se face printr-un sistem propriu, dar colaborăm şi cu unităţile de colectare a deşeurillor menajere, şi cu fabrici care au deşeuri din plastic. Prestăm şi o actvitate ecologică. Suntem unul dintre puţinii reciclatori finali din ţară. Este un circuit închis“, mai spune omul de afaceri.

Numărul de angajaţi se va tripla

Anul trecut, fostuil inginer de la o carieră minieră a reuşit să cumpere fosta fabrică de sticlă din Târgu Jiu care se afla în lichidare. Aici va fi deschisă, peste puţâin timp, una dintre cele mai mari fabrici din ţară, unde vor lucra 250 de angajaţi. „Începem să facem recturările pentru noua locaţie. La începutul anului 2018, fabrica va începe să funcţioneze şi va ajunge la 150 de angajaţi, iar până la sfârşitul anului acolo vor lucra peste 250 de persoane. Înseamnă o dublarea sau o triplarea a producţiei. Sunt linii tehnologice noi şi produse noi. Investiţia se ridică la aproximativ patru milioane de euro“, precizează Lelius Stănuşoiu.

Secretul activităţii pe care o desfăşoară este comunicare şi informaţia. „Trebuie să participăm la târguri în străinătate. Dacă stai în oraş, rişti să pierzi contacul cu cererea pieţei“.