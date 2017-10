Sute de peroane au venit să se angajeze la fabrica de volane de la Rovinari. „Cânt de mic, de la 8 ani dar cred că pot face şi volane“

Oamenii au aşteptat ore în şir la coadă pentru a putea intra la interviul de angajare. O familie de muzicanţi au venit să se angajeze pentru prima dată. „Nu am lucrat niciodată şi trebuie să facem ceva ca să fie bine. Eu mai am o profesie, sunt muzicant, însă merge şi altceva. Plus o carte de muncă pentru că din muzică nu prea câştigăm. Avem familie, avem copii. Cânt de mic, de la 8 ani dar cred că pot face şi volane. Din păcate am doar 6 clase pentru că nu am putut continua, am trecut pe muzică, eram amărâţi şi ne trebuiau bănuţi. Sper să fie cu noroc pentru toată lumea”, a spus Cosmin Ciucu, de 35 de ani. Alături de el s-a aflat şi soţia sa, care a mai lucrat ca ospătar.

Peste 1400 de CV-uri au fost depuse

Iniţial, angajatorul a pus la bătaie 300 de locuri de muncă, dar vrea să îşi mai dezvolte activitatea, mai ales că au fost depuse peste 1.400 de CV-uri.

„Sperăm să ajungem la 500 de locuri de muncă. Dacă treaba merge bine vom vedea. S-au depus până acum aproape 1400 de CV-uri şi zilnic se mai depun 10-20 de CV-uri. Va fi o selecţie riguroasă”, susţine Simona Rădoi, reprezentant al firmei.