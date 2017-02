S-a lansat în afaceri la doar 19 ani, cu ajutorul fondurilor europene. „Am avut puţin emoţii, dar a mers neaşteptat de bine chiar din prima zi“

Giorgiana a dorit să trăiască pe propriile picioare. Era studentă în primul an la Facu „La sfârşitul primului an de facultate am susţinut un curs de antreprenoriat şi ni s-a pus întrebarea dacă vrem să participăm la un concurs de planuri de afaceri, iar, la final, zece dintre cele mai bune planuri vor fi susţinute financiar, urmând să primească 25.000 de euro pentru a-şi deschide o afacere. Iniţial am vrut să deschis un salon de înfrumuseţare, dar nu se afla printre domeniile de activitate sprijinite financiar.



Iniţial, am mers la un consultant să-i spun ce vreau să fac şi mi-a cerut o sumă de 2.000 de lei. I-am pus întrebarea ce şanse de reuşită sunt, iar persoana respectivă mi-a spus că nu este sigur, dar că putem încerca. Atunci am decis că nu are rost să risc să pierd 2.000 de lei şi am început să îmi fac singură proiectul. Am avut cam o lună la dispoziţie ca să pun tot proiectuil la punct“, ne-a relatat Georgiana. În vara anului 2015, studenta a aflat că proiectul ei se află printre cele zece care au fost desemnate câştigătoare şi că urmează să primească finanţarea de 25.000 de euro.

A cumpărat utilajele necesare cu bani de la Uniunea Europeană





Georgiana ne povesteşte că părinţii erau străini de domeniul afacerilor, dar s-a bazat pe experienţa mamei ei, care a lucrat ca croitoreasă la un magazin de perdele din Târgu Jiu. Afacerea cu perdele şi draperii a demarat în toamna anului 2015, iar, după un timp, a angajat-o şi pe mama ei. „Are experienţă şi m-am bazat pe ea. E puţin comic că sunt şefa mamei şi chiar facem glume pe seama acestui lucru. E bine că suntem în familie şi avem încredere una în cealaltă“.

A putut să administreze banii aşa cum a considerat că este bine pentru afacerea sa.

„Am putut să administrăm cum dorim noi banii pe o perioadă de şase luni. O parte din banii i-am folosit pentru achiziţionarea de utilaje. Am două maşini de cusut, o maşină de surfilat, un laptop, o imprimantă, un aspirator, mobilier, masă de călcat. Cu firma a fost mai uşor pentru că am înfiinţat o societate pentru debutanţi“,

ne povesteşte Georgiana, care are acum vârsta de 21 de ani şi a ajuns în ultimul an de facultate.

A început cu dreptul

Tânăra ne povesteşte că a început cu dreptul activitatea de femeie de afaceri: „Am avut puţin emoţii, dar a mers neaşteptat de bine chiar din prima zi. Am avut foarte mulţi clienţi. Am atras clienţii cu ajutorul pliantelor pe care le-am împărţit, a reclamelor la radio şi televiziune, iar, apoi, cu ajutorul paginii de Facebook. Oferim perdele, draperii, huse pentru scaune, canapele. Mai nou se caută lucrurile mai simple, adică draperii simple cu perdele din mătase, perdele cu broderii. Eu mă pot deplasa la domiciliul clientului, să efectuez măsurătorile şi să alegem împreună perdeaua şi draperia dorită. Putem să asigurăm şi montajul acestora, care este gratuit. Preţurile la perdele pornesc de la 17 lei de la metru liniar şi până la 76 de lei, iar la draperii, de la 30 de lei şi până la 90 de lei“.

Georgiana reuşeşte să-şi achite la timp toate cheltuielile: „Consider că activitatea aceasta m-a ajutat să mă dezvolt şi singură nu aş fi putut să fac toate lucrurile acestea. Reuşesc să achit toate contribuţiile, chiria, utilităţile, salariul şi chiar să rămân cu un mic profit“. Ea se gândeşte acum chiar la dezvoltarea activităţii şi intenţionează să mai deschidă un magazin în municipiul Târgu Jiu.

„Am avut emoţii pentru fiica mea“





Maria Văcaru, de 44 de ani, mama şi angajata Georgianei, ne spune că a avut emoţii pentru fata ei, atunci când a debutat în afaceri: „Trebuie să recunosc că am avut emoţii, pentru că nimeni din familia noastră nu a mai desfăşurat vreo afacere. Ne înţelegem ca în familie. Activitatea se desfăşoară neaşteptat de bine“.