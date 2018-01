Protest # rezist fără scandări în oraşul lui Brâncuşi

Protestul a fost unul liniştit. Cei prezenţi nu au scandat. Printre protestatari s-au numărat şi mulţi pensionari.

„Am ieşit în piaţă în speranţa că şi vocea noastră va fi auzită, iar legile justiţiei nu vor fi modificate. Speram să iasă mai mulţi oameni, dar nu am avut această şansă. Probabil că oamenii dorm ori s-au adapat milogelii celor de la PSD. Cred că nu avem nicio şansă. Este multă linişte“, ne-a spus Igor, pensionar.





Mihai este pensionar şi a venit la protest împreună cu soţia sa. Cei doi au purtat drapelele României şi pe cel al Uniunii Europene. Am venit pentru că nu dorim ca legile justiţiei să fie modificate în favoarea infractorilor. Avem aceleaşi ţeluri pe care pe au protestatarii din ţară. Vrem să fim liberi, să trăim în mod democratic, să ne aducem copiii acasă şi să le creăm locuri de muncă, iar legile ţări să fie respectate. Am luat tricolorul pe mine pentru că întotdeauna sunt mândru că sunt român. Este ruşions faptul că am invitat guvernul Japoniei să vină în ţara noastră şi le-am întors spatele. Ruşine să le fie“.

Soţia lui nu este de acord cu plafonarea prejudiciului în cazul abuzului:

„Am un frate în Germania şi sunt pro european. Sunt în piaţă pentru că nu sunt de acord cu ceea ce s-a stabilit prin legile justiţiei. Un abuz este un abuz şi nu trebuie să se plafoneze. Nepoţii mei şi alte persoane au înţeles că pot să fure până la 200.000 de euro. Nu este corect. Aceste legi nu trebuie făcute pentru anumite persoane care sunt la vârf acum“.



Cristina este avocat şi ne-a spus că România are nevoie de legi corecte: „Am ieşit în piaţă pentru a spune «Nu Corupţiei», justiţia trebuie să fie liberă şi indepedentă, iar un stat de drept nu poate funcţiona decât pe baza unor legi corecte şi a unor legi funcţionale“