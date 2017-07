Profesor universitar în SUA, venit în concediu în România, s-a apucat de curăţat râul copilăriei plin de gunoaie

Petru Simionescu, român stabilit de 18 ani în Statele Unite ale Americii, îşi petrece vacanţa de vară în comuna Runcu, din judeţul Gorj, alături de soţia sa şi de două nepoate.

Acesta a fost de-a dreptul îngrozit de gunoaiele din râul Sohodol, care trece prin spatele casei în care locuieşte şi unde, atunci când era copil, prindea mulţi peşti. Petru Simionescu şi cei care-l însoţesc în vacanţa din România au decis să cureţe râul pe o anumită porţiune şi s-au adresat Primăriei Runcu, care le-a pus la dispoziţie saci şi mănuşi pentru a strânge deşeurile.

„Am copilărit aici, sau mai exact verile, că de crescut, am crescut la Petroşani. Veneam vară de vară aici, ţin minte când mă scăldam aici, când prindeam peşte, era limpede şi curat acest râu. Nu am mai trecut pe aici de multă vreme, fiind plecat de 18 ani, dar când acum am văzut cum arată râul acesta, plin de mizerie, am luat decizia să fac ceva. M-am dus la primarul comunei, la domnul Câmpeanu, i-am cerut ajutor, dânsul ne-a dat aceşti saci de gunoi şi mănuşi să ne protejăm. Alături de soţia mea şi de cele două fete ne-am apucat de treabă“,

a spus Petru Simionescu.





„Nu se mai poate arunca şi acum la întâmplare când există servicii de salubritate“

Celor patru li s-au alăturat şi vecinii, care nu au putut să stea impasibili şi să privească cum profesorul universitar şi familia sa muncesc să cureţe râul de gunoaie.

„Vecinii de alături ne-au văzut, ni s-au alăturat şi au curăţat şi ei în spatele grădinii lor“, a precizat Petru Simionescu.

Acesta spune că cea mai mare parte din deşeuri provin dintr-o anumită zonă unde cetăţenii aruncă resturile menajere în mod neautorizat. Petru Simionescu spune că oamenii trebuie să-şi schimbe mentalitatea: „Mare parte din gunoiul ăsta vine din alunecare de pe mal, unde cetăţenii aruncă la întâmplare. Din păcate, nu se aruncă materiale care nu sunt biodegradabile, cum era cu mulţi ani în urmă. Plasticul durează decenii până se degradează. Eu cred că oamenii trebuie să îşi schimbe atitudinea. Nu se mai poate arunca şi acum la întâmplare când există servicii de salubritate, maşină de gunoi şi aşa mai departe. Copiii trebuie educaţi. Noi făceam asta când eram mici la şcoală, aduceam sticle, borcane, aşa trebuie şi acum. Şcoala este aici alături, iar copiii educaţi astfel îşi pot educa părinţii un pic mai retrograzi. Peturile astfel colectate sunt banii cu care se pot face alte acţiuni de ecologizare”.

„În apă se deversează materii organice“



Petru Simionescu mai spune că în apă se aruncă materii organice şi că apa trebuie să fie mai mult protejată: „Trebuie să ne schimbăm atitudinea, deoarece apa este o resursă limitată. Nu ai de unde lua mai multă decât este. Nu putem să ne batem joc de ea. Sunt pensiuni în amonte, materiale organice sunt deversate în apa de munte, este comod să avem toaletă în casă, dar când ţeava de la baie duce în râu nu este chiar atât de corect. Mătasea broaştei, atât de prezentă acum în acest râu de munte, nu este normal, dar denotă faptul că în apă se deversează materii organice ce se dizolvă în râu. Presupun ca sunt scurgeri de la grajduri şi de la WC-urile oamenilor, şi asta, din păcate, direct în râu”.

„Pământul nu l-am moştenit de la părinţi, ci de la nepoţi“

Profesorul universitar spune că ceea ce a făcut este ceva normal şi că în străinătate există un mai mare respect faţă de natură: „Ce am făcut noi nu înseamnă mare lucru. Este nevoie însă de un pic de entuziasm. În loc să stai la o bere să faci asta. Trăind în afară, unde există mai mult respect faţă de resursele naturale, am făcut asta. Este o zicală a amerindienilor potrivit căreia «pământul nu l-am moştenit de la părinţi, ci de la nepoţi», nu am putut sta, toţi patru, impasibili”.