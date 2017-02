Primar PSD, anchetat de DNA pentru fraudarea fondurilor europene cu vaci împrumutate. „Dacă am cumpărat animalele, care ar fi problema?“

Claudiu Golu, care a lucrat ca tehnician veterinar în Bumbeşti Piţic, este denunţătorul din dosarul aflat în cercetare la DNA. Aceste dezvăluie metoda folosită de primarul Michy Nioaţă, care a întocmit proiectul în numele fiicei sale, Alina, beneficiarul în acte a fondurilor, care este plecată în străinătate de mai mulţi ani. Denunţătorul mai susţine că cele 15 vaci pentru care a primit prima tranşă de bani au fost luate cu împrumut de primar de la câţiva apropiaţi: „Michi Nioaţă, fiind prieten pe şeful de la OJFIR (n.r. - Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) Gorj, Gogelescu, acţionează la fraudarea măsurii, Alina fiind plecată în Anglia şi neavând treabă cu animale. Tatăl ei ia 10 vaci de la Costel Golu şi 5 de la Răduleţu Ion, pentru că de atâtea avea nevoie ca să obţină proiectul. Deschide exploataţie la veterinară pe numele fiicei, Alina, transferă vacile de la cei doi, iar după două zile deschide exploataţie pe numele de Doboşi Iulian, ginerele lui, iar de pe numele Alinei le transfera exploataţiei lui Doboşi. După alte două zile, de pe numele lui Doboşi le transferă Alinei înapoi, pentru că Alina trebuia să apară cu vacile cumpărate de la un singur propietar“.

Patroana unei firme de servicii funerare, pe post de fermier

În fotografiile obligatorii pentru probarea eligibilităţii, realizate de reprezentanţii OJFIR Gorj, ar fi trebuit să apară teoretic fiica primarului, beneficiara proiectului. În realitate, în imagini apare o femeie de afaceri, care are o firmă de servicii funerare în Târgu-Jiu. Denunţătorul susţine că documentele care au stat la baza aprobării proiectului şi a fondurilor de peste 60.000 de euro au fost trucate.

„În proiect trebuie să apară 15 vaci, grajd autorizat şi proprietara vacilor, iar la toate astea trebuie poză. Ce credeţi? Pozează vacile, iar, în loc să o pozeze pe Alina, pozează pe verişoara ei, Alis Făsui, patroana de la casa funerara „Eden“ din Târgu Jiu, care a fost şi ea chemata la DNA. În loc să pozeze grajdul de la primar de acasă care a luat autorizaţia şi a depus-o la dosar, a pozat grajdul lui Costel Golu. Toate pozele sunt în dosar. Şi aşa obţine 60 la suta din bani, cei 40.000 euro“, arată denunţătorul Claudiu Golu (foto dreapta).

După ce controlul a trecut, vacile sunt transferate înapoi de la cine au fost luate, mai explică denunţătorul. Aşa ar fi procedat primarul şi la cea de-a doua etapă.

„Ţin animalele la munte, pe terenul meu“

Primarul Michy Nioaţă spune că toate acuzaţiile sunt minciuni, că fiica sa era încă în ţară, pentru că a terminat facultatea în anul 2013: „Sunt numai minciuni. Puteţi să vă interesaţi ce fel de om este Claudiu Golu, mai este şi finul meu. În 2011, când am făcut proiectul, fata era în ţară. În anul 2013, fata era studentă. Adevărul va ieşi la iveală. Dacă am cumpărat animalele de la unul şi de la altul, care ar fi problema? Crotaliile sunt înregistrate la DSV şi nu pot fi mutate de la un animal la altul. Ţin animalele la munte, pe terenul meu. Părinţii mei au şopru şi 50 de hectare de teren. Am fost verificat de Târgu Jiu, Craiova şi Bucureşti. Acum un an şi jumătate s-a făcut un sondaj şi a căzut proiectul acesta să fie verificat de Bucureşti. Nu contează cine are grijă de ele. A fost sesizarea depusă în campania electorală pentru că el a susţinut-o pe contracandidata mea“.