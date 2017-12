Povestea câinilor campioni din România. „Le cumpăr şampon de 80 de euro, plus balsam. Eu nu am aşa ceva“

Cei doi deţin titlurile Câine cu Aptitudine de Campion (CAC) şi Câine cu Aptitudine de Campion Internaţional (CACIB).

„De când mă ştiu am avut un câine, dar în urmă cu 15 ani mă uitam la o emisiune pe «Discovery». Erau nişte deţinuţi foarte periculoşi din Statele Unite ale Americii şi erau educaţi, pentru a nu mai avea un comportament violent, prin obligaţia de a avea grijă de un câine din rasa Golden Retriver pe o perioadă de şase luni. La împlinirea acestui termen şi când venea momentul despărţirii, deţinuţii plângeau ca nişte copii. M-a impresionat acest documentar. Mai mult decât atât, golden retriverul este un câine utilitar: ajută persoanele nevăzătoare să treacă strada, te salveză de la înec“, ne povesteşte Iuliana Gugu cum a fost atrasă de această rasă.

Câinii din rasa Golden Retriver sunt speciali. Eu nu muşcă niciodată, în niciun fel de condiţii.

„Dacă se întâmplă să muşte, atunci este defect de rasă şi nu este golden. Nu au nicio urmă de agresivitate. Aşa m-am hotărât să-mi iau un golden retrivier, deşi aveam atunci un cocker“,

spune stăpâna câinilor campioni.

A plătit 800 de euro pe primul câine de competiţie

La început a avut doi câini golden retrivier, iar Iuliana Gugu nu se gândea că va ajunge să participe la competiţii internaţionale: „L-am luat pe Paco care face 10 ani în acest an, iar după câţiva ani l-am adoptat pe Dalas. El s-a pierdut de stăpâni în perioada Crăciunului din cauza petardelor, cred. L-a găsit naşa mea, care l-a ţinut un an, deşi stătea la bloc. Mi l-a dat într-un final mie. S-a înteles foarte bine cu Paco“.

În timp, a făcut o pasiune pentru această rasă şi a achiziţionat-o pe Honey de la o canisă din Timişoara. „Am început să mă documentez ce înseamnă un câine de competiţie cu pedigre. Am dorit să achiziţionez o femelă, pentru că îmi doream o canisă. Pentru acest lucru aveam nevoie de o femelă, care trebuia să fie arbitrată şi să ia două titluri de „Excelent“ în expoziţii. Aşa am luat-o pe Honey de la o canisă din Timişoara. În cazul ei se cunoaşte tot arbortele genealogic din anul 1921. Baza de date se numeşte K9. Am plătit 800 de euro“, ne povesteşte Iuliana Gugu.



Honey are cinci ani şi are o mare experienţă competiţională, pentru că participă la concursurile de gen încă de mică. „Prima competiţie la care a participat a fost Campionatul European de la Bucureşti, unde, la categoria «Baby», a obţinut calificativul «foarte promiţător», care era echivalentul locului I. Am luat o pauză, după care a început din nou să participe la competiţii. A ieşit «campion junior» la Timişoara, după care a mers la un club de golden retrivier care funcţionează la Bucureşti. Aşa am prins gustul competiţiilor, cu toate că nu prea înţelegeam mare lucru“, ne explică Iuliana Gugu.





Concursurile la câini sunt pe clase, în funcţie de vârstă: Baby, Puppy, Juniori, Intermediară, Open (18 luni-opt ani), Working şi Campioni, competiţie destinată doar celor care au obţinut titlul de campion.

Campion internaţional de frumuseţe

În urmă cu câţiva ani, Iulia Gugu l-a luat şi pe Stormy, după o lungă aşteptare. „Tatăl lui este cel mai titrat golden retrivier din toate timpurile. L-am luat din Ungaria. A costat 1.500 de euro, pentru că avea părinţii super titraţi. Am aşteptat doi ani ca să-l primesc.Voiam neapărat un mascul din tatăl său, care este ceva de vis. Are numeroase titluri de campion european şi mondial. Am fost supusă unui test, atunci când l-am achiziţionat“, ne spune Iuliana Gugu.



Stormy este primul golden retrivier din România care a obţinut titlul de campion internaţional de frumuseţe şi campion internaţional de expoziţie. „Este singurul câine din România care are cele două titluri. Sunt titluti care sunt acordate de Federaţia Chinologică din Belgia, dar ca să ajungă la acest nivel trebuie să ia locul I, adică CACIB în patru ţări diferite. El este campion la clasa Junior în România, Serbia, Bulgaria, Croaţia şi Ungaria“, ne relatează stăpâna câinilor.





Stormy şi Honey au participat la clasa Campioni la un concurs în Ungaria şi au obţiut locul I. „O să mergem la campionatul mondial care va avea loc la Laipzig“, ne mai spue Iuliana Gugu. Honey participă la competiţii sub numele de Dreamy Girl of Clear Passion, iar Stormy - Pearl of Hunters Stormy Sky.

Stormy, campion în cinci ţări

Câştigarea unui titlu de campion presupune un proces de selecţie laborios. La un concus pot fi mai mulţi câini care obţin clasificarea „Excelent“, dar numai unul singur „Excelent 1“, care apoi concurează cu ceilalţi câini de la celălalte clase care au obţinut acelaşi rezultat. Dintre aceştia se desemnează un câine care primeşte titlu CACIB.



La fel se întâmplă şi cu femelele, după care în finală ajung un mascul şi o femelă, iar învingătorul primeşte titlul „Cel mai bun câine din rasă“, care se califică, apoi, la „grupă“, unde concurează câini din mai multe rase asemănătoare. Câinii care au obţinut locul I în grupă participă în finala „Best în show“, la care se califică doar zece câini. „Stormy a obţinut titlul de „Best in show“ de mai multe ori. În Ungaria, câinele care obţine de patru ori consecutiv titlul CACIB este desemnat campion al Ungariei. „Stormy“ este campion al României, Bulgariei, Serbia, Croaţia şi Ungaria. Iuliana Gugu ne spune că cele mai tari concursuri din Europa sunt în Ungaria şi Croaţia.



În fiecare an, în Birmingham, Marea britanie, se organizează un concurs unde ajung cei mai buni câini din lume. Pentru a ajunge aici se organizează concursuri de calificare. „Stormy fiind campion internaţional de frumuseţe şi campion internaţion de expoziţie este calificat pe viaţă la acest concurs, o adevărată finală mondială“, ne mai spune Iuliana Gugu.

„Decât să-i dau pe ei, mai bine îmi dau casa“

Câinii nu sunt de vânzare, deşi valorează zeci de mii de euro. Iuliana Gugu spune că nu ar renunţa la câinii săi pentru nimic în lume, ei fiind inestimabili: „Preţul de achiziţie a fost cea mai mică investiţie în ei. Acum au valoare inestimabilă. Nu sunt de vânzare. Decât să-i dau pe ei, mai bine îmi dau casa. Dacă ar fi să-i vând, deşi nu se pune problema asta, cred că preţul lui Stormy este de 15.000-20.000 de euro. Valoarea unui câine campion este foarte mare, dar nimeni nu ajunge cu el la acest nivel şi pe urmă să-l vândă. Se munceşte foarte mult“.

1.200 de euro monta

Singurele venituri care se obţin pentru a mai acoperi din costuri sunt din valorificare puilor. Monta, în cazul lui Stormy, ajunge la 1.500 de euro. Primii nouă puiuţi ai lui Stormy au ajuns în Germania şi în Statele Unite Ale Americii.





„Cu cât are palmaresul mai mare, cu atât creşte valoarea montei. La el este acum de 1.200 de euro, dar ca să ajungă la această sumă am cheltuit zeci de mii de euro. Dacă femela este arbitrată şi are drept de montă trebuie supusă la o serie de teste: de displazie, de inimă, de ochi etc. Aceste teste se fac la un laborator specializat în Ungaria şi costă destul de mult. Pentru Honey este un mascul în Spania, în localitatea Cordoba. O să mergem cu maşina până acolo. Masculul la care merg costă 1.500 de euro monta“,

e mai spune Iuliana Gugu.





În ciuda sumelor pe care le obţine din valorificarea puilor, Iuliana Gugu ne spune că nu este o afacere, cheltuielile care le implică îngrijirea lor fiind şi mai mari:



„Pentru mine nu este o afacere. Eu nu trăiesc din asta. Câinele meu are şampon de 80 de euro, plus balsam. Eu nu am aşa ceva. Acum un an şi ceva am făcut un calcul şi ajunsesem la 20.000 de euro şi ne-am oprit. Mâncare este una specială. Iarna mănâncă combinaţii cu şase feluri de peşte pentru a-şi menţine blana. Şamponul şi deparazitările lunare costă cam 100 de lei pentru fiecare câine. Costurile de îngrjire se ridică la aproximativ 1.500 de lei lunar“.



În plus, participarea la concursuri implică anumite costuri. De exemplu, pregătirea lui Stormy pentru care unul dintre cei mai buni „handleri“ din Europa vine la Târgu Jiu. În plus, câinele are un antenor propriu, un medic veterinar care este singurul dresor autorizat din Gorj. Mai mult, lui Stormy îi place foarte mult să alerge pe banda fitness şi în fiecare zi are program de alergare. Iuliana Gugu are o recomandare pentru cei care vor să-şi cumpere un câine: „Recomandarea mea este să-şi cumpere câinele de la o canisă, pentru că au certitudinea că este un câine sănătos, din părinţi testaţi“.