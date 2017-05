O primărie din Gorj, obligată să plătească de două ori lucrarea de modernizare a unui drum

Lucrarea de asfaltare a drumului a început în anul 2008 de către societatea Building Consult. După mai mulţi ani, între această firmă şi o societate din Cluj apare încheiat un contract de cesiune de creanţe, în care figurează ca semnatară şi Primăria Vladimir. În total, Primăria a achitat peste 550.000 de lei către societate „Building“, dar firma din Cluj a dat în judecată instituţia, pe motiv că banii ar fi trebuit să ajungă în contul său în baza contractului de cesiune de creanţe. „A fost semnat un contract ce cesiune de creanţe de către fostul primar. Acum este un proces pe rol. Eu am deschis o acţiune de anulare a contractului pentru că nu înregistrat în registul nostru şi nici la contabilitate. Banii s-au achitat pentru toată lucrarea făcută către societatea „Building Consult“. Fostul primar susţine că nu a semnat un asemenea contract. Este vorba de un contract de cesiune creanţe încheiat între „Building Construct“ şi societatea Pam Petrol din Cluj, în care s-a introdus şi Primăria Vladimir. Primăria Vladimir a plătit banii către societatea „Building Construct“, care s-a ocupat de lucrare“.

Primăria Vladimir, obligată să plătească din nou banii

Societatea din Cluj a acţionat în judecată Primăria Vladimir, că nu a respectat contractul de cesiune de creanţe, şi a câştigat procesul la Curtea de Apel Craiova. Instanţa de judecată a obligat Primăria Vladimir să achite a doua oară lucrarea de asfaltare, sentinţa fiind definitivă.

„Firma clujeană a câştigat procesul la Curtea de Apel Craiova şi a obligat Primăria Vladimir la plata sumei de 553.000 de lei, sumă care a fost plătită de primărie societăţii Building. Avem ordine de plată şi situaţie de lucrări. Ar fi trebuit să se facă o expertiză contabilă“,

a spus primarul localităţii Vladimir.

Plângere penală împotriva contractului de cesiune de creanţe

Primarul comunei Vladimir a depus o plângere penală împotriva contractului de cesiune şi a solicitat în instanţă anularea contractului de cesiune de creanţe. „Sunt procese pe rol, de suspendare a executării silite şi anulare a contractului de cesiune de creanţe. Am făcut plângere penală împotriva celor două firme şi a fostului primar. Să se facă o expertiză grafologică şi să se constate valabilitatea acelui contract dau dacă este un fals. Este o semnătură pe acel contract, dar fostul primar spune că nu a semnat un asemenea act“, spune primarul Ion Ianăş.

Bugetul Primăriei Vladimir pe tot anul

Primăria Vladimir va intra în faliment dacă hotărârea judecătorească va rămâne valabilă şi va fik nevoităp să achite banii. „Va fi un blocaj pentru noi. Suma de 550.000 plus penalităţile înseamnă bugetul pe un an întreg şi nu se mai pot acorda salarii şi nimic“, a adăugat edilul Ion Ianăş. Potrivit acestuia lucrarea de modernizare nu este finalizată nici în prezent, fiind de amenajat şanţurile capetele de podeţe şi alte lucrări. Cele două firme se află în proces de insolvenţă. Firma Building a fost condusă de Virgil Ianăş şi are sediul în Turburea. „Nu are nicio legătură cu mine, pentru că s-au făcut astfel de speculaţii“, susţine primarul comunei Vladimir.