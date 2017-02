Medicul veterinar care a devenit dresor de câini. Bogdan Milcu a dresat 1.500 de câini: „Maidanezul este cel mai uşor  de dresat“

Bogdan ne povesteşte că dresajul a fost o pasiune de mic copil, la fel ca şi aplecarea către ajutorarea animalelor. Îşi aduce aminte că primul câine pe care l-a dresat a fost un Ciobănesc carpatin: „Am pe la vârsta de zece ani cu comenzile binecunoscute: „Şezi!“, „Culcat“ şi chemare la stăpân. Primul câine dresat a fost o femelă din rasa Ciobănesc românesc carpatin. Era câinele familiei, bunicul meu fiind atunci crescător al rasei respective, una dintre cele mai puternice rase româneşti. Sunt câini cu un caracter puternic, pentru că s-au format prin împerecherea lupilor sălbatici cu căţeii de turmă ai ciobanilor“.

A susţinut examene timp de patru ani pentru a obţine atestatul de dresor

A continuat să susţină şi alte probe, pentur a obţine toate competenteţe necesare. „În anul 2011 susţinut examene pentru a fi dresor cu acte în regulă. Am susţinut examene psihologice, probă orală şi practică cu câine necunoscut şi situaţii necunoscute cu câini diferiţi. Examenele au avut în cadrul Centrului Chinologic de la Sibiu, structură care face parte din Ministerul Afacerilor Interne. După prima etapă se acordă un certificat de asistent instructor, iar după o perioadă în care participi la competiţii autorizate şi să îşi dovedeşti competenţele. Examenele s-au desfăşurat din anul 2009 şi s-au încheiat în 2012. În momentul în care începi examenele e nevoie de o pregătire de aproximativ zece ani“, ne spune Bogdan Milcu.

„Un căţel trebuie băgat în seamă şi să-i arăţi că-l iubeşti“

În funcţie de tipul de dresaj, perioada necesară pentru ca un câine să asculte comenzile este cuprinsă între o lună şi poate ajunge la un an şi jumătate. „E nevoie de o perioadă de acomodare. Înainte de a începe dresajul, eu stau de vorbă cu proprietarii de câini, pentru că, dacă nu au timp de ei, munca noastră este în zadar. Un căţel trebuie băgat în seamă şi să-i arăţi că-l iubeşti, pentru că altfel nu se face nimic. Pentru disciplină, dresajul durează 30-40 de zile timp în care câinii stau în cadrul Şcolii de dresaj. O perioadă, stăpânul nu îl vede ca să realizeze căţelul unde este. Apoi, chemăm stăpânul şi începem predarea la stăpân. Asta înseamnă că stăpânul nu pleacă imediat cu el acasă. Nu le dau câinii acasă până când mă asigur că proprietarii respectivi reuşesc să-şi controleze câinii în orice situaţie. Dresajul pentru pază şi protecţie durează de la două luni la un an de zile sau chiar un an şi jumătate, în funcţie de nivelul căţelului. Dresajul de disciplină constă în chemarea câinelui, indiferent de situaţia în care s-ar afla, trecerea la picior în partea laterală stânga, mersul la pas în lesă, comenzile «Şezi!», «Culcat!», «Aşteaptă!“. Se poate merge mai departe dacă este un căţel ascultător şi să meargă la pas fără lesă, dar nu toţi căţeii pot să facă acest lucru“.

Care sunt rasele care de dresează cel mai uşor

Dresarea unui câine decurge mai uşor sau mai greu, în funcţie de rasă şi aptitudinile animalului. Bogdan ne spune că, din experienţ sa, maidanezii se dresează cel mau uşor:

„Sunt câini mai încăpăţânaţi şi se dresează mai greu. Cu Beagle este puţin mai complicat pentru că necesită mai mult timp ca timp. De obicei, proprietarii cedează. Rasele de Husky Siberian, Akyta Inu, Malamut de Alaska au la geneza rasei lupul sălbatic, la fel ca Ciobănescul carpatin. Maidanezul este câinele care se dresează cel mai uşor. De obicei, căţeii trecuţi prin traume au, la început, o perioadă de reticenţă, dar apoi nu există limite cu ce poţi face cu aceşti câini“.

A ocupat locul III la nivel naţional

Bogdan a reuşit să câştige locul III la nivel naţional la un concurs de dresaj la care a participat. De câţiva ani face parte din rândul evaluatorilor. Din anul 2012, nu am mai participat la competiţiile de dresaj, pentru că am optat să fiu atentator. Se punctează viteza, muşcătura şi revenirea, pentru că torul se face contratimp. În ţările dezvoltate există o tradiţie. De exemplu, în Belgia, Olanda şi Franţa se strâng 4.000-5.000 de oamenii, iar la noi nu se mai strâng nici la un meci de fotbal un public aşa de numeros“, ne spune dresorul.

„Cei care pun câinii să se sfâşie trebuie pedepsiţi“

Proprietarii unor câni agresivi l-au contactat pe Bogdan pentru a-i pregăti de luptă, dar dresorul nu a fost de acord cu acest gen de manifestări: „Au încercat câteva persoane să vină şi să le dresez câinii pentru luptă, dar i-am refuzat şi nici la cabinet nu le primesc. Sunt nişte oameni frustraţi. Îşi măsoară orgoliul punând nişte animale să se sfâşie, în condiţiile în care dacă are o energie prea mare poţi să faci antrenamente de pază şi să-şi descarce agresivitatea. Nu am înţeles aşa ceva şi nici nu vreau să am de-a face cu astfel de lucruri. Sper ca cei care se ocupă cu aşa ceva să fie pedepsiţi“.

Când era în clasa a VI-a a cusut urechea unui câine

Bogdan ne povesteşte şi primele experienţe de veterinar. Prima intervenţie a avut-o la vârsta de 12-13 ani şi a ajuns să urmeze, în final, Facultatea de medicină veterinară: „În clasa a VI-a chiuleam de la matematică şi mergeam la un cabinet veterinar şi mă uitam pe geam cum opera medicul respectiv cu care acum suntem colegi. M-a băgat înăuntru şi am cusut prima ureche a unui câine care fusese muşcat. M-am înscris în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii Bucureşti“.

Locul I din 1.500 de câini

