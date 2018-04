Inginerul care a salvat două vieţi dintr-un incendiu a primit o diplomă şi va fi declarat „Cetăţean de onoare“

Bogdan a primit „Înscrisul de merit“, pentru „simţul civic, caracterul extraordinar şi curajul de care a dat dovadă la salvarea semenilor, cu riscul propriei vieţi“. Distincţia i-a fost înmânat de preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Cosmin Popescu. Decernarea „Înscrisului de meritׅ“ a avut loc în cadrul şedinţei lunare a Consiliului Judeţean Gorj. Salvatorul a avut mari emoţii şi le-a povestit celor prezenţi cum a acţionat atunci când o tânără mamă i-a cerut ajutorul pentru a-i salva fiica aflată într-o locuinţă cuprinsă de incendiu.

„Nu am dorit să-mi fac publicitate. Pur şi simplu, cineva care a fost prezent la acel incendiu a postat toată întâmplarea pe Facebook şi, apoi, a aflat toată lumea. Am emoţii foarte mari şi sentimentul este unul plăcut, pentru că instituţia în care lucrez se gândeşte la un angajat simplu. Este o mândrie foarte mare pe care nu pot să o uit vreodată. Este un gest foarte frumos“,

a spus Bogdan.

„Am intrat în bloc pentru că cineva avea nevoie de ajutor“

Inginerul a mărturisit că a primit multe telefoane după ce s-a aflat ce a făcut: „Am primit foarte multe telefoane, după ce s-a aflat ce am făcut. Familia se bucură foarte mult, cu toate că nu şi-a dat seama în ce pericol am fost atât eu, cât şi cele două persoane. Nu am intrat în blocul respectiv pentru faimă sau diplome, ci pentru că cineva avea nevoie de ajutor“.

Bogan o consideră acum pe fetiţa pe care a salvat-o ca şi propria fiică: „Le voi spune copiilor mei că mai au o surioară, pentru că eu aşa o consider acum. Mă cunosc foarte bine cu familia, mai ales că oraşul Târgu Cărbuneşti este mic“.

A stins un incendiu

În urmă cu mai bine de o săptămână, Bogdan se afla împreună cu soţia sa într-un cartier din oraşul Târgu Cărbuneşti, unde venise să cumpere lapte. A observat mai mulţi poliţişti şi oameni care se agitau lângă un bloc. Când s-a apropiat să vadă ce se întâmplă, Adela, o tânăr mămică pe care o cunoştea, i-a cerut disperată ajutorul: „Bogdane, salvează-mi fata“. Nu a stat prea mult pe gânduri şi a intrat în blocul cuprins de incendiu. La intrare în bloc, un locatar i-a spus că a văzut-o pe fetiţă şi pe bunicul ei că au intrat în locuinţa de la etajul I în care chiar se manifesta incendiul. Bogdan a reuşit să deschidă uşa apartamentului şi, din cauza fumului, a intrat pe burtă în locuinţă.

Pe fetiţă a găsit-o pe hol, în stare de inconştienţă. A scos-o afară, dar i-a căzut ochelarii de vedere. Când îi căuta cu mâna prin fumul gros a găsit piciorul bunicului, care abia mai răsufla, pentru că nu ştia că şi el se află înăuntru. A reuşit să-l scoată şi pe acesta afară, iar cei doi şi-au revenit complet. Bunicul şi cu fetiţa coborau de la etajul I, dar, din cauza panicii şi a fumului, au intrat chiar în apartamentul cuprins de incendiu, în loc să iasă din bloc.

În urmă cu mai mulţi ani, Bogdan a mai reuşit să stingă un incendiu. Atunci lucra ca inginer în comuna Bărbăteşti. „În anul 2009, a avut loc un incendiu puternic în localitatea Bărbăteşti. Era luna ianuarie şi era foarte frig. Au sunat la primărie. Ne-am urcat în maşină şi am plecat. Am luat nişte furtune. Au mai fost prezenţi primarul de atunci, viceprimarul şi o persoană de la staţia de apă. Am reuşit să stingem incendiul până la sosirea pompierilor“, a povestit salvatorul..

„Astfel de fapte sunt foarte rare“

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a spus că faptele de acest gen sunt tot mai rare: „Astfel de fapte sunt foarte rare. Vedem tot felul de lucruri negative la tot pasul pe lângă care oamenii trec pasivi şi nu i-au atitudine. Acest om şi-a riscat propria viaţă pentru a risca două vieţi. Pentru asta îi mulţumesc. Am luat această decizie, de a-i acorda un «Înscris de Merit“, ca o recunoaşterea pentru fapta sa eroică, după o decizie luată de către toţi colegii. A fost o împrejurare fericită că s-a aflat în locul respectiv în acel moment. Probabil că Dumnezeu i l-a scos în cale familiei care avea nevoie de ajutor“.