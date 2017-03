Deşeurile menajere din Alba Iulia, depozitate în groapa ecologică din Târgu Jiu. Ce spune conducerea Polaris Mediu

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat depozitarea deşeurilor menajere din localitate în groapa ecologică din Târgu Jiu, după ce Garda de Mediu nu a mai permis depozitarea la groapa Cristian. Măsura este temporară până când depozitul ecologic de gunoi din judeţul Alba va fi finalizat.

Din cauza transportului, tariful va creşte cu 31% pentru societăţile comerciale, dar va rămâne neschimbat pentru persoanele fizice.

Directorul general Polaris Mediu, Luis Popa, a precizat că depozitarea deşeurilor de la Alba Iulia în groapa ecologică de la Târgu Jiu se va derula pe o perioadă de câteva luni. Acesta precizează că banii încasaţi va permite continuarea investiţiilor la depozitul ecologic, iar, în plus, contractul încheiat va aduce câteva sute de mii de lei în bugetul municipiului Târgu Jiu: „Este un contract pentru o perioadă de câteva luni cu cei de la Alba Iulia, care au nevoie de sprijin pentru depozitarea deşeurilor menajere. În momentul în care am luat această decizie am ţinut cont de anuimiţi factori. Avem în curs o investiţie, care se apropie de finalizare, constând în extinderea depozitului ecologic prin amenajarea celei de-a doua celule. Banii care vor fi încasaţi din depozitarea gunoiului de la Alba Iulia vor fi direcţionaţi către această investiţie. Estimăm că investiţia va fi finalizată la data de 1 aprilie. Celula actuală mai permite depozitarea deşeurilor pe o perioadă de un an. De asemenea, salariul minim pe economie a crescut şi, astfel, toate cheltuielile cu munca vie, astfel încât toate contractele încheiate ne asigură fondurile necesare pentru menţinerea locurilor de muncă. Din contractul încheiat cu unitatea de salubritatea din Alba Iulia, în bugetul municipiului Târgu Jiu va intra o sumă de câteva sute de mii de lei noi, pentru că societatea noastră achită o redevenţă pentru o anumită cantitate de deşeuri care este depusă în groapa ecologică“.

Potrivit lui Luis Popa, noua celulă de la depozitul ecologic va permite depozitarea unei cantităţi de deşeuri de un milion de tone, iar, în momentul de faţă, judeţul Gorj generează o cantitate de 50.000 de tone pe an. „Ne dorim să avem un mediu curat. Aceste cantităţi de deşeuri de la Alba Iulia sunt aduse la depozitul ecologic şi nu influenţează mediul înconjurător. Depozitul ecologic funcţionează conform unei autorizaţii de mediu care nu interzice acest lucru şi există un act adiţional semnat de investitorul austriac care a construit depozitul ecologic cu Primăria Târgu Jiu, care este în vigoare, prin care se stabileşte că în groapa ecologică trebuie depusă anual o cantitate de cel puţin 100.000 de tone de deşeuri, pentru a se amortiza investiţia, iar, în caz contrar, operatorul poate să depoziteze deşeuri din altă parte“, a mai spus Lui Popa. Acesta a precizat că în ţară sunt foarte multe situaţii de acest gen: „Gunoiul din oraşul Hunedoara este dus la Craiova, cel din Cluj Napoca la Oradea, iar cel din Vâlcea la Bucureşti“.