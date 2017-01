Concurenţă acerbă pentru locurile de muncă scoase la concurs de Penitenciarul Târgu Jiu

„Penitenciarul Târgu Jiu a scos la concurs zece posturi de agent operativ pentru bărbaţi, un post de psiholog pe domeniul de reintegrare socială şi un post de agent administrativ în cadrul Compartimentului secretariat arhivă. Înscrierile au început la finalul anului 2016 şi vor continua până în data de 18 ianuarie, ora 15,00. Dosarele se pot depune la Penitenciarul Târgu Jiu, la Biroul Resurse Umane. Până la această dată s-au înscris 166 de candidaţi pentru cele zece posturi de agent operativ, şase candidaţi pentru postul de psiholog şi patru candidaţi pentru postul de la Compartimentului secretariat arhivă“, a spus Lavinia Lupu, purtătorul de cuvânt al Penitenciarul Târgu Jiu.

Concursul va avea loc la sediul penitenciarului. „Persoanele care şi-au depus dosarele vor susţine probele de concurs la sediul Penitenciarului Târgu Jiu. Toate informaţiile privind calendarul probelor de concurs, bibliografia, tematica, probele de concurs se găsesc pe site-ul Penitenciarului Târgu Jiu şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor“ , a mai precizat Lavinia Lupu.

Tinerii sunt optimişti în priviniţa şanselor pe care le au de a ocupa unul dintre posturile scoase la concurs.

„Este un loc de muncă la stat, care implică responsabilitate şi disciplină, ceea ce simt că mă caracterizată. Este un salariu motivant. Am lucrat în alt domeniu. Am terminat Inginerie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Am lucrat în afara ţării. Sunt optimist şi cred că am şanse“,