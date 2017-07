Busturi din lut ale personajelor istorice şi religioase realizate de o profesoară din Târgu Jiu. „Sunt mulţumită de puterea pe care i-am dat-o pământului de a vorbi“

Ana Lupu este pasionată de modelarea lutului. Ea a realizat mii de figurine interpretând diferite personaje, precum şi obiecte decorative. Mai nou, ea s-a dedicat înfăptuirii unor busturi de dimensiuni mari, de aproximativ o jumătate de metru. Tehnica folosită este cea a modelajului. Nu foloseşte absolut niciun instrument, decât mâinile şi, uneori, vârful unui creion

„A fost o provocare. Te duc cu mintea către trecut şi istorie. Suntem români şi fiecare dacă ar face ceva să pună în evidenţă viţa neamului nostru, poate ne-am încărca în fiecare zi de emoţie. La început a fost mai greu şi am făcut câteva lucrări ca studiu. Am analizat poate ce am greşti şi am făcut o evaluare. Atunci când au fost văzute prima dată de către întâmplătorii vizitatori au fost recunscute şi m-am bucurat. I-am modelat pe Constantin Brâncuşi, Tudor Vladimirescu, Maria Lătăreţu, Traian, Decebal, Constantin Brâncoveanu, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Caragiale şi am modelat familia mea. Am modelat personaje din religie: Iisus Hristos şi Maica Domnului,