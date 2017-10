Agricultorii au început recoltarea şofranului, cel mai scump condiment din lume. În prima zi s-au cules 60 de grame

„Producţia este foarte bună. Rezultatele sunt extraordinar. În urmă cu două zile am început să-l culegem şi am reuşit să recoltăm în prima zi 60 de grame, iar ieri o cantitate de 62 de grame. Asta înseamnă că în cele 25 de zile în care vom culege o să ajungem la un kilogram - un kilogram şi jumătate. Recoltăm de pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi. În acest an am extins plantaţia de şofran la o jumătate de hectar, dar nu înfloreşte în primul an. La anul o să culegem şapte kilograme cel puţin. Ne vom apropia, în aceste, condiţii de o sumă de 100.000 de euro, asta în cel mai bun scenariu, pentru că preţul de vânzare diferă între 6.000 de euro şi 14.000 de euro“, explică Guzman Aparicio, spanionul căruia îi aparţine plantaţia din Bustuchin, Gorj.

Şofranul din Bustuchin va ajunge în Europa şi chiar în SUA.

„Piaţa noastră de desfacere este Europa şi SUA. Şofranul de la Bustuchin s-a produs cu builbi din Spania. În toată lumea se ştie că bulbii de şofran din Spania sunt cei mai buni. Cei mai mari producători de şofran sunt Iran şi Irak, dar este de proastă calitate. Tot şofranul care se produce acolo vine în Spania şi se amestecă cu cel de acolo, deşi este ilegal. Şofranul nostru este unul pur, care s-a produs la Bustuchin. Este un şofran de calitate, pentru că am folosit bulbii din Spania, într-un pământ care este cel mai bun din Europa. Am luat pământul din Bustuchin şi l-am dus la analize în Spania şi a reieşit că este foarte fertil. Nu există pământ de acest fel în Spania“,

mai precizează spaniolul.

Românii încep să prindă gustul şofranului

Guzman Aparicio îi îndeamnă pe români să se asocieze. Acesta a pus pe picioare o cooperativă de gradul II, singura de acest fel din România, care are în jur de 30 de membri. Patru agricultori care au aderat recent la cooperativă au început să cultive şofran:



„Cooperativa noastră va deveni mult mai puternică şi va avea o forţă mai mare. Dacă o să cultivăm o suprafaţă mai mare şi o să producem mai mult, atunci o să avem o cantitate mai mare de şofran şi putem obţine un preţ mai bun. Patru persoane au aderat la cooperativa noastră şi în acest an au început să cultive şofran. În Spania există 4.000 de cooperative, iar lucrurile merg bine. Cooperativa de la Bustuchin are patru parteneri în Spania. Unul dintre ei este preşedintele celei mai vechi cooperative din Spania. Românii trebuie să se asocieze“. Pentru înfiinţarea unei culturi de şofran pe un teren de 1.000 metri pătraţi investiţia în bulbi ajunge la aproximativ 3.500 de euro.