FOTO VIDEO Imagini scandaloase pe reţelele sociale. Pod tranzitat de vehicule grele, reparat cu placaj, cauciuc şi cuie

Când au fost întrebaţi de ce au ales soluţia aceasta, muncitorii s-au enervat. Şeful de echipă vizibil supărat de faptul că un şofer s-a dat jos din maşină să îi întrebe de minunata soluţie de reparare a podului, a trecut la jigniri.

Primarul spune că soluţia aleasă de constructor nu a fost cea mai fericită, însă lucrările la acel pod au fost făcute prost încă de acum 20 de ani. ”Podul spre Aninoasa a fost construit acum 20 de ani, făcut prost de la început şi care se pare că a mai fost şi modificat la un moment dat că nu era îndeajuns de înalt, nu trecea trenul. În momentul respectiv, vă daţi seama că grinzile care au fost ridicate au generat o distanţă destul de mare între rosturile respective de îmbinare, pentru că acolo sunt problemele principale. Rosturile aproape că nu mai există în momentul de faţă. La îmbinare nu cred că au fost vreodată făcute cum trebuie. Motiv pentru care în proiect este cuprinsă şi o lucrare destul de laborioasă care va fi făcută la aceste îmbinări. În momentul de faţă, din cauză că vremea nu permite, nu se poate aborda acest tip de intervenţie. Podul către Aninoasa va fi reabilitat, întreaga îmbrăcăminte asfaltică va fi dată la o parte, vor fi refăcute aceste rosturi, probabil că undeva în două luni vor începe aceste lucrări”, a precizat primarul Târgoviştei.





Obiectivul va intra într-o amplă reabilitare în perioada următoare. Mai mulţi cetăţeni au semnalat pe o reţea de socializare că o groapă de pe acest pod a fost acoperită de constructori cu o bucată de lemn bătută cu cuie.



”Reparaţia făcută pe podul spre Aninoasa, am văzut că a generat o discuţie destul de amplă, nu ştiu dacă modalitatea sau soluţia tehnică adoptată de constructor este cea adecvată, cu siguranţă nu este vreo soluţie definitivă. Am discutat, sub acea bucată de lemn, nu ştiu ce e pus deasupra, există o structură metalică care susţine acea bucată, deci nu e pusă acolo şi lăsată aşa. De ce trebuie să fie acea structură metalică? Pentru că aşa cum am spus mai devreme nu are pe ce să stea asfaltul acele rosturi de îmbinare care trebuiau să existe, nu există. Acolo sunt puse nişte table pe dedesubt, unde trebuia să fie îmbinările, tocmai aceste rosturi vor fi refăcute la acest pasaj rutier, repete realizat prost, neprofesionist de la încept. De aia au fost şi multiplele probleme, an de an, la acest pod”, a mai spus primarul Cristian Stan.