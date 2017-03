Credinţe false despre locurile „sacre“ din Munţii Bucegi. Adevărul despre piramida energetică, tunelurile secrete, apa cea vie şi Gura de Rai

Toate acestea sunt doar legende, spun oamenii muntelui. Am stat de vorbă cu Nicolae Posta, unul dintre cei mai vechi deschizător de poteci de pe cele mai înalte culmi din lume, dar şi un promotor al frumuseţilor naturale şi al educaţiei montane.

Nicolae Posta s-a născut la poalele Bucegilor, în comuna Pietroşiţa, penultima comună spre zona montană a judeţului. De la 8 ani a plecat împreună cu fraţii săi pe traseele montane din Bucegi şi spune că poveştile care circulă pe internet sunt doar fabulaţii.

“Nu este niciun sâmbure de adevăr în toate acestea. Sunt pure legende şi nimeni, nicio instituţie credibilă nu a făcut măsurători care să ateste aceste lucruri”, spune Nicola Posta.

Diverse teorii susţin că pe Platoul Munţilor Bucegi, în zona Vârfului Omu, se află aşa numitul "centru al Pământului", locul unde s-ar face legătura între Cer şi Pământ. Sunt poveşti despre curcubee în plin soare, lumini ciudate, sau "Piramida Energetică" din jurul Sfinxului. Zona care stârneşte cel mai mare interes este însă “Gura de Rai”, locul unde se spune că dispare oboseala, iar corpul uman este învăluit de energii pozitive.

“Am fost în toate aceste locuri. Am fost inclusiv în Gura de Rai, cu oameni care <<chipurile>> nu obosesc şi au spus că nu sunt noi pregătiţi mental să intrăm în acea Gură de Rai. Energie ar fi în acel loc. Este un punct bioenergetic. Aşa cum sunt persoane meteosensibile sunt şi persoane biosensibile care simt anumite energii în anumite locuri”, crede Nicolae Posta.

Potrivit iubitorilor muntelui cu experienţă, Gura de Rai s-ar afla pe Piciorul Muntelui Doamnele, pe drumul dinspre Peştera spre Doamnele. O altă variantă spune că locul magic ar fi pe ruta Cabana Omu - Peştera, tot pe creasta Doamnelor.

Apa cea pură de la "7 Izvoare"

Este doar publicitate, crede montaniardul dâmboviţean. "Toată lumea vorbeşte despre nişte măsurători ale lui Vasile Rădan din 1964, dar şi despre nişte povestiri ale muzeografului de la Casa Memorială <<Cezar Petrescu>> din Buşteni din 1975 etc, dar sunt numai parabole. Faptul că din 1989, chiar Ceauşescu a dat ordin să se facă analize la apa de la <<7 Izvoare>> şi a reieşit să acele analize sunt perfecte etc. Toată lumea vorbeşte de trecut. Nimeni nu vorbeşte de un document actual. Până la momentul în care un anume institut să vină să spună clar că ce se întâmplă acolo, trebuie să privim cu circumspecţie aceste ştiri. Este mai mult o publicitate. Este numită apa sfântă a dacilor. Ar fi corect să spunem că ap sfântă a dacilor nu este apă plată, ci apă de izvor", adaugă Nicolae Posta.

Cu membrii Asociatia Chindia Jurasic Park, Nicolae Posta a pornit proiecte îndrăzneţe, cum ar fi Top 7 - topul cuceririi celei mai înalte cote de pe fiecare continent, Top 27 - topul cuceririi celor mai înalte culmi din fiecare ţară membră a UE, care s-a transformat ulterior în Top 28 sau Top 14 Senectute, topul cuceririi celor 14 vârfuri cu o altitudine peste 2.500 metri din România.

Reţeaua secretă de tuneluri şi „Triunghiul de aur“ al Daciei

Una dintre ipotezele care suscită cel mai mult imaginaţia amatorilor de mistere din Bucegi este cea a existenţei unei reţele de galerii subterane în interiorul Bucegilor. Teoriile merg de la o reţea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt până la existenţa unei baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să o cunoască sau tuneluri construite de civilizaţii extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Tunelurile ar fi cunoscute de un număr foarte mic de persoane încă de pe vremea dacilor, când acestea aveau fie un rol strategic, fie ascundeau un tezaur. Cei care s-au ocupat de măsurători spun că există galerii care comunică prin munte cu Retezatul şi Rarăul, din masivul Ceahlău. Pe aceste vârfuri ar fi fost, la fel ca pe Vârful Omu, sanctuare care, împreună, formau „Triunghiul de aur“ al Daciei datorită energiilor impresionant de mari care s-ar regăsi în cele trei puncte.

Un alt fenomen legat de Sfinx, care adună în fiecare an, pe 28 noiembrie, sute de persoane, este Piramida Energetică. În acea zi, pasionaţii de fenomene paranormale spun că razele soarelui „construiesc“, la apus, o piramidă energetică în jurul chipului sculptat în piatră. Condiţiile pentru piramida magică, formată de raze aurii ce luminează straniu, se formează doar în data respectivă, iar „apariţia“ are rol tămăduitor pentru cei care ajung în zonă în această zi specială. Există şi un număr de persoane care s-ar fi vindecat datorită piramidei, iar aceştia se întâlnesc în fiecare an pe 28 noiembrie, considerându-se „aleşi“.

Una dintre poveştile Sfinxului spune că acesta era folosit de daci în vechime ca altar la poalele căruia se închinau preoţii veniţi să stea de vorbă cu zeii chiar sub ochii Babelor, alte formaţiuni de piatră a căror apariţie ascunde o mulţime de mistere.

Sfinxul din Munţii Bucegi este un megalit antropomorf situat la peste 2.200 de metri altitudine. Stânca a fost numită aşa după asemănarea sa cu Sfinxul Egiptean, iar formarea sa este pusă pe seama eroziunii eoliene. Internetul este plin, însă, de terorii care mai de care mai fanteziste, care spun că dacii ar fi sculptat megalitul sau că acesta ar fi de origine extraterestră.

Format dintr-un bloc mare de piatră ce a căpătat forma de astăzi într-un timp foarte îndelungat, Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi, ce aparţine administrativ de judeţul Dâmboviţa, măsoara 8 metri în înălţime şi 12 metri în lăţime.

În jurul Sfinxului din Bucegi şi al Babelor s-au născut o mulţime de legende. Unele spun că sunt naturale, altele că ar fi creaţia omului. Nu puţine sunt mărturiile conform cărora aceste pietre aşezate în vârf de munte emană energii pozitive ce au apărat ţara de cotropitori, iar teoriile cele mai moderne susţin că aceste pietre sunt de origine extraterestră.

Toate aceste legende, dar şi faptul că mii de turişti aleg să urce pe munte în fiecare an doar ca să se pozeze cu celebrele monumente ale naturii, au făcut cele două judeţe vecine să se judece pentru ele.

Graniţa din platoul Munţilor Bucegi, zona Babele – Sfinxul, continuă să nască dispute aprinse la nivelul conducerilor celor două judeţe vecine, Dâmboviţa şi Prahova. Ambele îşi atribuie monumentele naturii, însă, până acum, doar Dâmboviţa a reuşit să prezinte un document care îi dă dreptate.

Vorbim de un act de delimitare, întocmit în anii 70, semnat de Oficiile de Cadastru din Dâmboviţa, Prahova, Braşov şi Argeş, care atestă că cele două monumente ale naturii sunt pe teritoriul judeţului Dâmboviţa.

Disputa datează de 15 ani, însă singurul răspuns clar în această chestiune îl poate da doar Guvernul României, prin legea de împărţire teritorială a României, pentru că instanţele de judecată nu au competenţe în delimitarea teritorială.





Valea Albă din Bucegi dă peste cap aparatele foto, provoacă ameţeli şi teleportări

Valea Albă este poate cel mai umblat traseu nemarcat din Bucegi, traseu care atrage ca un magnet aventurierii. Geografic, Valea Albă separă Muntele Caraiman de Muntele Coştila, fiind mărginită pe dreapta de peretele Văii Albe, un uriaş vertical, şi pe stânga de Creasta Picăturii. Una dintre cele mai cunoscute legende ale zonei vorbeşte despre un portal care ar exista în Valea Albă. Localnici şi turişti au relatat despre faptul că au întâlnit în Valea Urlătorii, la kilometri distanţă, oameni complet dezorientaţi, care fie nu ştiau deloc unde se află, fie credeau că se află în alte locuri. În Buşteni circulă numeroase poveşti despre existenţa unor portaluri care leagă Valea Urlătorii de Valea Albă sau de Valea Cerbului. O echipă de la „Lumea misterelor“, o publicaţie adresată pasionaţilor în domeniu, a organizat mai multe expediţii în Bucegi, în zone despre care sunt relatări că se manifestă fenomene paranormale sau energii absolut inexplicabile, printre care şi Valea Albă.