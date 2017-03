CJ Dâmboviţa cere Casa Armatei din Târgovişte, pentru a reabilita clădirea

''Am făcut demersuri la Ministerul Apărării şi am avut două variante de lucru: în care ne-o transferă în totalitate sau, împreună cu cei din Ministerul Apărării, să permitem funcţionarea acelor structuri pe care dumnealor le au acolo şi să avem o folosinţă în comun. Am primit şi un răspuns de la domnul ministru Beniamin Leş, în care mi-a spus că solicitarea noastră a fost înaintată pe fluxurile de avizare de la Ministerul Apărării'', a spus Oprea.

La Casa Armatei din Târgovişte îşi desfăşoară activitatea Cercul Militar, Asociaţia veteranilor de război, Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi Asociaţia ''Cultul Eroilor''.

Imobilul, construit în urmă cu 100 de ani, este într-o stare avansată de degradare.

Pe acest subiect, al preluării clădirii de către consiliul judeţean, a fost făcută, săptămâna trecută, o interpelare către ministrul Apărării Naţionale de către senatorul PSD de Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

''În situaţia preluării de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa a imobilului menţionat, întreaga activitate a Cercului Militar şi a asociaţiilor care desfăşoară în prezent activităţi acolo va putea continua în acelaşi spaţiu, nefiind necesară relocarea într-un alt imobil (...). Preluarea de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa ar da posibilitatea accesării de fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 sau fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (aprobat prin OUG 28/2013) în vederea consolidării, reabilitării şi modernizării clădirii'', se arată în interpelarea din 20 martie a senatorului Adrian Ţuţuianu.

Parlamentarul subliniază că prin preluarea de către administraţia judeţeană, Casa Armatei, clădire monument istoric, va putea fi redată circuitului cultural.

''Soluţionarea favorabilă a solicitării prezente ar da posibilitatea autorităţilor judeţene, în speţă Consiliului Judeţean Dâmboviţa, să înceapă demersurile pentru reintroducerea imobilului în circuitul cultural al judeţului, sala mare de spectacole nemaifiind folosită de peste 35 de ani conform destinaţiei sale iniţiale, anume găzduirea de spectacole de teatru şi concerte, ţinând cont de arhitectura şi acustica de excepţie de care se bucură'', se mai arată în interpelarea adresată de către senatorul Adrian Ţuţuianu ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Beniamin Leş.