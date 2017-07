Bărbatul care şi-a violat fata de doar 14 ani, arestat preventiv: „N-a zis nici da, nici nu“

Bărbatul fusese reţinut marţi, după ce soţia şi fiica abuzată au depus plângere la poliţie.

"Am avut o mică prostie în cap. Am convins-o cu bani şi alte nevoi. N-a zis nici da, nici nu. Nu am bătut-o, nu am forţat-o. A stat de bunăvoie. În casă se întâmpla, când dormea mama ei, când eram singuri", a spus tatăl.

Magistraţii de la Judecătoria Găeşti au emis, miercuri după amiază, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unui bărbat din comuna dâmboviţeană Ulieşti, satul Croitori, cercetat pentru viol. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, fusese reţinut pentru 24 de ore în cursul zilei de marţi, după ce fiica abuzată şi mama acesteia l-au reclamat la poliţie.

Anchetatorii spun că au date conform cărora abuzurile asupra fiicei au început în luna noiembrie a anului trecut iar acestea au avut loc sistematic, atunc când mama copilei era plecată de acasă. Surse judiciare au declarat că, la audieri, bărbatul a recunoscut că a avut relaţii intime cu fiica sa, dar a spus că nu a obligat-o pe aceasta şi nici nu a agresat-o fizic, el condiţionându-şi fiica şi spunându-i să accepte situaţia dacă vrea bani sau diverse bunuri.

Orgiile se întâmplau în casa în care copila locuia cu cei doi părinţi, în satul Croitori, din comuna Ulieşti. Când mama copilei era plecată la muncă sau când dormea, bărbatul îşi abuza sexual propriul copil. Ajuns în faţa poliţiştilor, acesta recunoaşte senin că şi-a violat fata, fără să dea semne că regretă fapta făcută.