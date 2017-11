Top 10 bancuri cu fotbalişti. Ce este lungă şi grea la un jucător de fotbal

1. Î:- Ce este lungă şi grea la un fotbalist?

R: - Clasa a patra.

2. Î: - De ce fotbaliştii sunt cei mai înalţi din clasă, când ajung în clasa a treia?

R: - Pentru că au 18 ani.

3. Î: - De ce are oglinda asta găuri în ea?

R: - Un fotbalist a ratat un 11 metri şi a vrut să se împuşte...

4. Un jucător de fotbal îl întreabă pe arbitru după meci:

- Ce mai face câinele dumneavoastră?

- Care câine? Eu nu am nici un câine.

- Cum? Orb şi umblaţi fără câine?

5. Intră un stelist într-un bar şi strigă:

- Hei, care vrea să audă un banc despre Dinamo?

Unul din cei de faţă se întoarce spre el şi spune:

- Hei, ia uită-te la mine! Eu am 1,93 înălţime, cântăresc 140 de kilograme şi sunt fan Dinamo. Ăsta e prietenul meu, are 2 metri înălţime, 150 de kilograme şi e fan Dinamo. Şi uite încă un amic de-al meu, el are 2,03 metri înălţime şi este la fel fan Dinamo. Mai vrei să mai spui bancul cu Dinamo?

Stelistul: - Decât să-l explic de trei ori mai bine renunţ.

6. Pe terenul celui mai mare stadion din Paris se încinge o bătaie zdravănă.

- Ce se petrece aici?, întreabă un spectator.

- Nu vedeţi? Suporterii echipei londoneze îl caftesc pe arbitru!

- Dar de ce? Meciul nici măcar nu a început încă...

- Da, dar problema e că, imediat după meci, decolează ultimul avion spre Londra şi lor le e frică să nu întârzie la aeroport...

7. Dialog între doi comentatori sportivi:

- Ce părere ai despre felul în care joacă acest tânăr fotbalist?

- Mărturisesc că mie, personal, îmi aminteşte de Eminescu...

- Păi, Eminescu nu a jucat fotbal niciodată!

- Asta am vrut să spun şi eu!

8. - Cum ţi-ai rupt piciorul, Vasile?

- La meciul de fotbal de ieri. Am făcut parte din echipă...

- Te-a faultat dur vreun adversar?

- Nu, am căzut de pe banca de rezerve!

9. Sportivii unei echipe de fotbal sunt întrebaţi:

- Măi, antrenorul ăsta al vostru, pricepe ceva din fotbal?

Fotbaliştii:

- Sigur, la început de meci ne explică cum să câştigăm şi la sfârşit, analizează de ce am pierdut...

10. Tatăl citeşte ziarul.

La un moment dat, ochii îi cad pe un titlu cu litere mari: „Gică Hagi a semnat un contract de 4 milioane de dolari”.

Privindu-l gânditor pe fiul său care se chinuia să-şi facă tema la matematică, îi spuse:

- Gata, ajunge cu matematica asta! Ia du-te pe afară să baţi mingea cu băieţii.

