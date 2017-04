Revolta locuitorilor dintr-o localitate suceveană: susţin că sunt terorizaţi de hoţi de etnie romă

Unii localnici din comuna Şcheia, o localitate învecinată cu municipiul Suceava, spun că sunt terorizaţi de vecinii lor rromi. Localnicii se plâng că multe din curţile, casele şi maşinile lor sunt sparte la foc automat. Autorităţile sunt depăşite de situaţie. Oamenii mai spun că mulţi dintre hoţi ar fi minori şi deci nu pot fi traşi la răspundere.

Sătui de această situaţie, localnicii au mers şi au protestat la Primăria din comuna Şcheia cerând, ca poliţiştii şi jandarmii să patruleze mai des prin localitate.

„Cei cu pricina o să facă în continuare ce ştiu ei mai bine, adică să fure, că sunt fermi convinşi că autorităţile nu au ce sa le facă şi ca drept dovadă se vede pe zi ce trece că nimeni nu este arestat, iar spargerile de maşini şi locuinţe continuă şi sunt la ordinea zilei”, a declarat Adelina Păcurari.

Cum autorităţile par să nu aibă niciun fel de reacţie, localnicii din Şcheia s-au gândit să se apere singuri şi vor să plătească agenţi de pază pentru a avea linişte în comună.

Localnicii din Şcheia i-au cerut ajutorul primarului din localitate. FOTO Dănuţ Zuzeac

„Până la rezolvarea de către autorităţi a acestei probleme vom ajunge să plătim agenţi de pază care să asigure liniştea noastră şi a copiilor noştri. Şcheia a ajuns sat fără câini se pare. În ritmul acesta îţi intră în casă ziua în amiaza mare peste tine”, a spus şi Laur Ailisoaie.

Edilul din comuna Şcheia, Vasile Andriciuc, a precizat că a încercat să facă demersuri pe lângă Prefectura Judeţului Suceava şi chiar la Ministerul Afacerilor Interne pentru ca numărul de poliţişti să fie suplimentat la nouă, astfel încât schema de nouă poliţişti a Postului de Poliţie Şcheia să fie completă. În plus, acesta a mai arătat că va achiziţiona camere video ce vor fi montate în zonele în care sunt comise cele mai multe spargeri. Prefectul Judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a promis că vor fi luate măsuri pentru ca faptele antisociale săvârşite de romii din Şcheia să fie oprite.

„Am avut o întâlnire cu comandantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, cu comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, problema fiind veche şi cunoscută la nivelul instituţiilor şi structurilor cu competenţă în asigurarea ordinei publice. Am solicitat suplimentarea patrulelor care practic trebuiau să asigure ordinea publică în zonă. Patrulele mixte de poliţişti şi jandarmi au fost suplimentate cu o patrulă de la Moara (n.r. – comună învecinată cu Şcheia), fiind suplimentate şi efectivele care lucrează la dosare, pentru că în ciuda eforturilor depuse pe teren, la un moment dat finalitatea acestor eforturi se bloca în cele din urmă din lipsa personalului care să instrumenteze şi dosarele”, a declarat prefectul Mirela Adomnicăi.

Furt comis în amiaza mare în Şcheia

În anul 2016, în comuna Şcheia au fost reclamate aproape 200 de infracţiuni, dintre care peste 140 de furturi. Majoritatea faptelor au fost săvârşite de membrii comunităţii de etnie romă din localitate. În plus, la începutul acestui an, la nivelul Postului de Poliţie Şcheia erau în lucru 719 dosare penale, din care 429 cu autori cunoscuţi şi 290 cu autori necunoscuţi. În cursul acestui an, au mai fost înregistrate alte 33 de dosare cu autori necunoscuţi şi 40 cu autori necunoscuţi.

