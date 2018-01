„Regele îngheţatei“ din România şi-a vândut afacerea. Suma fabuloasă pentru care Unilever a cumpărat Betty Ice

Cel mai bogat om din judeţul Suceava, Vasile Armenean, a vândut cea mai profitabilă afacere a sa, fabrica Betty Ice. Firma suceveană a avut în 2016 o cifră de afaceri de 126 de milioane de lei, înregistrând o creştere de 10,5% faţă de anul precedent. În prezent, producătorul are 635 de angajaţi.

Producătorul de îngheţată Betty Ice urmează să fie preluat de gigantul anglo – olandez Unilever, valoarea tranzacţiei ridicându-se la 100 de milioane de euro.

„Vom anunţa într-un comunicat când avem ceva de anunţat. Ar putea fi zilele următoare sau deloc”, a declarat pentru site-ul www.mirsanu.ro Vasile Armenean, patronul de la Betty Ice.

Zvonuri cu privire la vânzarea Betty Ice circulă pe piaţă de aproape un an de zile. Chiar vara trecută, au existat mai multe discuţii în acest sens cu societăţi precum Abris Capital Partners sau Food Union, dar care nu au avut niciun fel de finalitate.

Unilever, gigantul anglo – olandez, este anunţat pe mai multe site-uri de profil ca şi cumpărător al firmei sucevene Betty Ice. Compania a intrat în România cu divizia de îngheţată Algida în cursul anului 2009, vânzările anuale fiind estimate la 150 de milioane de euro.

Vasile Armenean, în vârstă de 49 de ani, are o poveste de viaţă ce ar putea sta oricând la baza unui film de succes. Născut la Mediaş, în judeţul Sibiu, acesta a plecat din ţară încă de la vârsta de 17 ani, când a ales să meargă în Austria. El a lucrat la o gelaterie şi s-a gândit că ar putea să se întoarcă în ţară şi să-şi deschidă propria lui afacere în acest domeniu.

„Într-un concediu petrecut in Romania în 1990, am adus o maşină de îngheţată din Austria, pe care am cumpărat-o prin credit, am închiriat un spaţiu in Suceava şi am testat piaţa timp de o lună”, povestea Vasile Armenean, într-un interviu acordat celor de la Bussiness Magazin în anul 2009.

Fabrica Betty Ice de la Suceava a deschis-o în 1994, numele firmei venind de la cel al fiicei sale Beatrice, care pe atunci avea vârsta de patru ani. De atunci şi până în prezent, Armenean a reuşit să-şi extindă afacerea, îngheţata sa ajungând în toate colţurile din ţara noastră.

