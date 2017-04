Fiscul poate desfiinţa echipa de fotbal Foresta Suceava, la doar şase luni distanţă de la meciul în care s-a luptat de la egal la egal cu Steaua în Cupa României

Echipa de fotbal Foresta Suceava se află într-o situaţie disperată. Din cauza unei datorii de 300.000 de lei la Fisc, echipa fanion a judeţului Suceava are şanse mari să dispară de pe scena fotbalului românesc.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut un apel către oamenii de afaceri din zonă pentru a salva clubul din Areni.

Primăria municipiului Suceava şi-a arătat disponibilitatea de a aloca către echipa de fotbal Foresta Suceava suma de 1,5 milioane de lei, însă pentru acest lucru au nevoie de un aviz de la Direcţia de Finanţe. Totuşi, documentul nu poate fi eliberat deoarece echipa suceveană are o datorie de 300.000 de lei la Fisc.

Conducerea clubului sucevean a încercat să obţină eşalonarea datoriei, girând cu trei apartamente şi două terenuri, îsnă proprietăţile respective au fost evaluate la preţuri de nimic. În astfel de condiţii, Foresta riscă să dispară din fotbalul profesionist.

„Din păcate, situaţia este în continuare una foarte grea. Încercăm să ne prezentăm la meciurile oficiale, deşi în acest moment nu facem antrenamente. Nu putem asigura nici măcar o masă pentru jucători. Am încercat să eşalonăm acea datorie către Finante, unde am oferit garanţie două suprafeţe de teren în Suceava şi trei apartamente, însă cei de la Finanţe ne-au evaluat aceste bunuri la sume derizorii, 20000 euro. Este strigător la cer ce se poate întâmpla în România. Deşi am rămas singur, continui să mai sper că se va găsi o soluţie, pentru că este păcat ca în 10 ani să se desfiinţeze 3 echipe în Suceava”, a declarat Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei Suceava.