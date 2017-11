Cum a reuşit un bărbat din Suceava să adune opt dosare penale pentru infracţiuni rutiere, toate comise în 2017

Un individ ce a călcat Codul Penal în ultimele luni de zile a ajuns după gratii. Florin Marius Pleşca (31 ani), din comuna suceveană Frătăuţii Vechi, a fost depistat zilele trecute de către poliţişti conducând o maşină, fără a avea permis de conducere şi fiind în plus şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Aseară, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore de către oamenii legii, iar astăzi Judecătoria Rădăuţi a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „refuzul de la prelevarea de mostre biologice”.

Pleşca este o persoană cunoscută poliţiştilor suceveni, acesta reuşind de la începutul anului să strângă nu mai puţin de opt dosare penale, majoritatea pentru conducere fără permis sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Deşi a fost reţinut şi chiar arestat preventiv într-unul din cazuri, acesta pare să nu se fi învăţat minte şi continuă să conducă beat şi fără permis pe şoselele din judeţul Suceava.

Florin Marius Pleşca a început „colecţia” de dosare penale la începutul anului când poliţiştii din Gălăneşti i-au reţinut permisul de conducere pentru consum de băuturi alcoolice. La câteva zile distanţă, el a fost depistat din nou în trafic la volanul maşinii sale, tot sub influenţa băuturilor alcoolice, deşi avea permisul de conducere reţinut. Acesta a fost reţinut, ajungând în arestul Poliţiei sucevene pentru 24 de ore.

În perioada 23 iulie – 6 octombrie 2017, pe numele lui Florin Pleşca au mai fost înregistrate cinci dosare penale pentru infracţiuni comise pe raza comunelor Frătăuţii Vechi şi Frătăuţii Noi. Pe lângă faptele la regimul rutier, precum „refuzul de recoltare sau sustragere de la recoltarea de mostre biologice”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe” şi „încredinţarea pentru conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care ştie că nu posedă permis de conducere”, Pleşca mai este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „lovire sau alte violenţe” şi „tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

Individul urmează ca zilele următoare să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi într-un dosar privind conducerea fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Alte ştrii pe această temă:

Recidivist periculos, încătuşat în plină stradă. Acesta jefuia femeile în ascensoarele blocurilor din Chişinău

Un recidivist condamnat pentru corupţie a fost pus în libertate după ce judecătorii au uitat să îl citeze la proces

Pedeapsa primită un recidivist beat şi fără permis care a omorât o fată de 16 ani şi a fugit, dând vina pe concubina sa