Ciobănaşul din Bucovina care a devenit vedetă pe site-ul National Georgraphic: „Transhumanţa este parte integrantă a tradiţiei poporului nostru“

Cătălin Urdoi, un fotograf extrem de talentat din judeţul Suceava, a obţinut o nouă reuşită prin intermediul fotografiilor sale. Acesta a suprins un ciobănaş împreună cu turma sa de mioare, fotografia sa devenind printre favoritele editorilor site-ului celor de la National Geographic.

„Sunt mândru că reuşesc şi de data asta să duc prin fotografie, Bucovina, acolo unde îi este locul, în topul fotografiei mondiale de pe platforma National Geographic. Cadrul cu pricina, a fost surprins acum două zile, într-o scurtă ieşire fotografică alături de prietenul meu Dragos Acsani. Eram în localitatea Horodnic, când pe una din uliţele satului am zărit turma de mioare însoţită de ciobănaş. Imediat am oprit maşina şi am imortalizat scena. A fost un set reuşit de cadre, iar unul dintre ele, spre plăcuta mea surprindere, a fost publicat azi. Transhumanţa este parte integrantă a tradiţiei poporului nostru şi mă bucur că o fotografie cu o asemenea încărcătura spirituală a ajuns să fie recunoscută la nivel mondial”, a declarat fotograful Cătălin Urdoi.

Cătălin Urdoi este un fotograf freelancer din Rădăuţi, judeţul Suceava, a cărui muncă este extrem de apreciată în România şi peste hotare. Mai multe fotografii de-ale sale au ajuns în celebra publicaţie National Geographic.

Acesta consideră că cel mai minunat premiu este că acela că şi-a găsit pacea şi liniştea în fotografie, bucuria de a surprinde şi de a dărui ce e frumos. Proiecte are mai multe, dar cel mai drag îi este să motivez lumea spre fotografie, să încurajeze pe cel lângă el să îşi depăşească condiţia, să ia un aparat foto în mână şi să redescopere că lumea din jurul lui este minunată.

