Primarul care achită petreceri săteşti megalomane, nu şi un sistem modern de apa potabilă pentru comună. Proiect de 6,2 milioane de euro pus în pericol

Comunele Mihail Kogălniceanu, Giurgeni şi Gura Ialomiţei, din Ialomiţa, au accesat 6,2 milioane de euro pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apă.



Lucrările la reţea au început în 2008 şi s-au finalizat în 2016, însă sistemul de apă nu a putut fi pus în funcţiune din cauza problemelor de potabilizare a apei. Comunităţile din Giurgeni şi Mihail Kogălniceanu au rezolvat în mare parte problema potabilizării, construind sisteme de tratare a apei.



O decizie în acest sens a luat şi Primăria Gura Ialomiţei, însă edilul nu a plătit lucrările de execuţie ale staţiei de tratare a apei, lucrări care se ridică la peste 100.000 de lei. Pe cale de consecinţă, firma care a realizat lucrare a oprit funcţionarea staţiei.



„Am oprit staţia de tratare, iar apa are depăşiri mari la amoniu, nu este potabilă. Vom notifica DSP că, în aceste condiţii, trebuie informată populaţia că apa nu este potabilă, iar conducerea primăriei trebuie sancţionată şi pentru această dezinformare. Am aflat că această investiţie nu a fost cuprinsă în buget şi nu are cum să fie plătită„ susţine Cristian Cristea, reprezentantul firmei care a realizat staţia de tratare.



Bani aruncaţi pe distracţie



Mai mult, primaria are datorii către Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa pentru efectuarea de analize ale apei. Datoriile se ridică de asemenea la 50.000 de lei. „A plătit câteva sute de lei. Dar datoriile restante sunt mult mai mari şi vechi de peste un an! Aşa că am luat decizia să nu mai prelucrăm analizele până la plata integrală a sumei datorate”, susţine Dan Noel, dir. DSP Ialomiţa.



Cu toate acestea, primarul din Gura Ialomiţei a plătit peste 200.000 de lei din bugetul local pentru organizarea unor petreceri locale precum „Ziua Femeii” sau „Zilele comunei Gura Ialomiţei”. Contactat telefonic pentru un punct de vedere acesta a declarat: „Am plătit şi am promis că voi mai plăti. Dar nu am de unde acum, că nu sunt bani“, sustine Cristinel Lambru.



Pericol iminent



Dacă problema de la Gura Ialomiţei nu va fi rezolvată cu privire la potabilizarea apei, cele 3 primării riscă să dea inapoi către UE cele 6,2 milioane accesate. Termenul limită pentru rezolvarea deficienţelor este septembrie 2017. Reamintim faptul că proiectul de alimentare cu apă a celor trei comune reprezintă cea mai mare sumă provenită din fonduri europene accesată de judeţul Ialomiţa în cei 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană.