Mierea şi propolisul, preparatele apicole eficiente în tratarea a peste 200 de boli

Efectele terapeutice ale propolisului sunt cunoscute de foarte mult timp, preparatul fiind considerat un adevărat antibiotic natural. Studiile au arătat că propolisul este eficient în tratarea a peste 200 de afecţiuni, de la boli respiratorii, la boli ale pielii şi chiar a cancerului.



În farmaciile naturiste, propolisul se găseşte sub forme diferite, cea mai cunoscută fiind tinctura de propolis. Cu toate acestea, pe piaţă există propolis şi în stare solidă, sub formă de granule.



Tinctura de propolis are rolul de a creşte imunitatea organismului. Specialiştii susţin faptul că două picături de propolis consumate dimineaţa, pe stomacul gol, sunt foarte bune pentru organism.

„Gustul nu este prietenos, însă amestecate cu puţin zahăr chiar sunt eficiente pentru organism. Terapiile cu propolis sunt bune în perioada sezonului rece şi trebuie începute în lunile de toamnă”, susţine Roxana Tomescu, asistent în cadrul unei farmacii naturiste din Slobozia.



De asemenea, există şi unguientul pe bază de propolis foarte eficient în cazul arsurilor pielii. Rolul unguentului este acela de a cicatriza leziunile.



Mierea vindecă inima



Mierea este un alt produs apicol foarte eficient în tratarea a numeroase afecţiuni. Specialiştii susţin faptul că mierea este ideală în tratarea bolilor cardiace, având totodată efect şi în reducerea efectelor gripei şi răcelii. De asemenea, mierea este eficientă şi în cazul bolilor de ficat.



„Mierea este la rândul său foarte eficientă. Reduce efectele răcelii, mai ales atunci când apar dureri în gât. Câteva linguriţe de miere înghiţite ajută la calmarea mucoasei iritate” susţine Roxana Tomescu.



Celule hepatice se regenerează în urma unei combinaţii de sirop de rostopască şi miere de albine, foarte uşor de pregătit. Se pune la fiert un litru de apă, se adaugă 5 grame de rostopască mărunţină, iar apoi vasul se ţine acoperit pâmă a doua zi. În această compoziţie se adaugă 200 de grame de miere, care se lasă la topit. Din siropul rezultat se administrează 2 linguriţe pe zi, maximum 6 luni.