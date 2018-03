Zăpadă pe carosabil, drumarii au acţionat cu material antiderapant. Administrator drum: „Noi speram, cu banii rămaşi, să ne apucăm să astupăm gropile“

Se circula în condiţii de iarnă pe multe sectoare de drum din judeţul Olt, luni, 19 martie 2018, la primele ore ale dimineţii. Dacă în cursul zilei de duminică a fost şi ceva polei, la începutul săptămânii zăpada a fost grija drumarilor. „Se intervine cu antiderapant, stratul de zăpadă este de 2-3 centimetri, nu e cazul să se intre cu utilajele, nu sunt probleme, am ajuns în aproape toate localităţile din judeţ şi am văzut. Au mai fost porţiuni cu gheaţă, s-a spart şi aceasta. (...) Noi ne pregăteam să plombăm gropile din carosabil, cu banii rămaşi asta trebuia să facem, acum...“, a declarat directorul Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Olt, Cornel Motoi, care are în responsabilitate cei aproape 1.000 km de drum judeţean.

Şeful Serviciului Poliţie Rutieră din cadrul IPJ Olt, scms. Criastian Bădiţă, a declarat că în judeţ se circulă în condiţii de iarnă, sunt deschise toate drumurile, şi că nu s-au înregistrat evenimente rutiere deosebite, deşi carosabilul alunecos a mai pus probleme şoferilor, petrecându-se câteva accidente uşoare, fără victime.