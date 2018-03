Mielul de Paşte, greu de găsit şi scump anul acesta. Crescător: „Sunt fătaţi în ianuarie, ce să le faci, cum să-i faci buni de Paşte?!“

Mieii care să atingă 15 kg în carcasă vor fi puţini în acest an, spun fermierii, de aceea speră la un preţ bun FOTO: Alina Mitran

Cu nici o lună înainte de Paşte, crescătorii de animale îşi fac probleme în privinţa onorării comenzilor ferme, comenzi pe care le-au preluat, unii, cu luni bune în urmă. Sunt rude, cunoscuţi, prieteni care cumpără an de an şi care este posibil ca în această primăvară fie să se mulţumească cu mai puţin, fie să se reorienteze şi să pună pe masa de Paşte alt fel de carne.

„Preţul va fi mai mare, eu, cel puţin, aşa cred, pentru că sunt puţini. Sunt mici, dacă vor ajunge, cei mai buni, la 12-15 kilograme, dar n-au cum, sunt fătaţi în ianuarie, ce să le faci, cum să-i faci buni de Paşte?!“, a declarat Alexandru Năstase, un crescător de oi din judeţul Olt. Fermierul, deşi are aproximativ 250 de mieluţi, spune că nici jumătate nu vor fi destinaţi vânzării în zilele premergătoare Paştelui, pentru că sunt fătaţi de curând şi nu vor atinge greutatea optimă.

Dacă anul trecut carcasa s-a vândut cu 20 lei/kg, în acest an se aşteaptă ca preţul să crească la 25 lei/kg. Mulţi dintre ciobani vor vinde, ca şi în anii trecuţi, de acasă mieii, preţul „în viu“, estimat pentru Paştele 2018, fiind undeva în jurul valorii de 11-12 lei/kg.

„Or veni arabii, prin mai, încolo“

Fiecare crescător îşi face în această perioadă un recensământ în turmă şi stabileşte ce va păstra şi ce este destinat vânzării. Cum Paştele, în acest an, nu va constitui o perioadă bună de vânzare, salvarea este, spune crescătorul, tot vânzarea către cei care cumpără cantităţi mari, mieii fiind ulterior exportaţi.

„Anul trecut am vândut bine, a cumpărat un grec. A venit cu TIR-ul, cu geanta cu bani, a încărcat şi-a plecat. Sunt şi la ei, bineînţeles, condiţii. Nu ia «toboşari», adică miei care nu cresc, cu burta mare, cu probleme. Or veni arabii, prin mai, încolo“, a mai spus crescătorul. Tot intermediari care să cumpere mieii mai târziu aşteaptă şi alţi crescători din judeţ, care nu se îndură să-i taie acum.

Crescătorii, tot la mâna samsarilor

Entuziasmul fermierului Alexandru Năstase nu-l au toţi crescătorii. Medicul veterinar Gheorhe Bucura, care creşte oi de peste 20 de ani, fiind şi preşedintele asociaţiei crescătorilor de animale din judeţul Olt, spune că preţul bun ar putea fi doar un vis. Din păcate, tot samsarii stabilesc preţul. Când Paştele se sărbătoreşte mai târziu în primăvară, şi miei ajung la greutatea de 15-17 kg în carcasă, samsarii le spun crescătorilor că vor miei mici. Când, aşa cum se întâmplă anul acesta, mieluţii sunt mai mici, vin cu ideea că pe piaţă se cer miei mari, totul cu un scop bine stabilit – să ofere un preţ cât mai mic. „Maxim 18-20 lei/kg, eu aşa cred că va fi, m-aş bucura să fie mai mare. Anul trecut a fost 18 lei. Acum am dat cu 10,5 lei kg, în viu, şi am dat animalele care erau prea mari, de 25 kg, pentru că am avut două rânduri de fătări. Greutatea optimă pentru un miel de Paşte este între 11-15 kg în carcasă, asta înseamnă 21-22 kg în viu, şi nu prea o ating, sunt micuţi“, a spus dr. Bucura, menţionând că cei mai mulţi crescători probabil vor ţine mieii pentru toamnă, când, de obicei, samsarii caută pentru export.

Cei care efectiv cresc animalele nu au acces la marile pieţe, neavând mijloace de transport autorizate. „În pieţele mari sunt preţuri bune, într-adevăr, dar nu face daraua cât ocaua, ştiţi cum se spune. Să ajungi în pieţe mari îţi trebuie transport, stai câteva zile pe acolo, toate te costă, tot la intermediari ajungem“, a mai spus crescătorul. Singura soluţie ca şi crescătorii să obţină un preţ mai bun, iar cumpărătorii să fie şi ei mulţumiţi, ar fi punctele de sacrificare mobile, eliminându-se, astfel, intermediarii. Din păcate, deşi se vorbeşte de multă vreme de programul „Alege oaia“, prin intermediul căruia să se înfiinţeze puncte de sacrificare la poarta fermei şi magazine de producător cel puţin în pieţele agro-alimentare, finalitatea este departe. „Sunt acele condiţii impuse de DSVSA, normale, zic eu. Trebuie să ai măcar acces la canalizare, să poţi tăia, şi în câte localităţi este posibil?!“, a mai punctat reprezentantul crescătorilor.

Pentru consumatorii care nu şi-au rezervat deja mielul la crescători vor fi, ca în fiecare an, punctele temporare de sacrificare, amenajate în marile târguri de animale din judeţ, în pieţe etc. Deocamdată la DSVSA Olt nu există date privind un număr al acestor puncte temporare, pentru că autorităţile locale, cele în măsură să solicite DSVSA autorizarea, nu s-au grăbit încă să vină cu cereri. O vor face, cel mai probabil, cu o săptămână, cel mult două, înainte de Paşte.