Cine sunt cei mai buni elevi din Olt care vor primi premii consistente din bugetul judeţului

Cei mai buni elevi ai judeţului vor încasa premii cuprinse între 150 lei şi 5.000 lei, în funcţie de performanţele obţinute la olimpiadele şcolare organizate de Ministerul Educaţiei. În judeţ sunt trei elevi care au participat cu rezultate bune chiar la faza internaţională a concursurilor (cel mai bun rezultat fiind medalia de bronz la Olimpiada Europeană de Matematică Fete), alţi trei au oţinut locul I la faza naţională, 11 – locul II la naţională etc. În total 114 elevi vor primi diplome şi premii, dar şi cei 36 profesori care i-au îndrumat spre succes vor fi răsplătiţi. Fondul total de premiere ajunge la 89.400 lei.

Consilierii judeţeni au aprobat astăzi acordarea premiilor, iar în 9 noiembrie 2017 vor avea ocazia să şi participe efectiv la înmânarea lor, în cadrul estiv, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina.

Iată şi listele care cuprind cei mai buni elevi, premiile care le revin, şcolile la care învaţă sau au învăţat şi profesorii îndrumători:

Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevilor care au reuşit performanţa de a se califica la Olimpiadele internaţionale de specialitate:

1. Deaconu Ramona - Colegiul Naţional ”Ion Minulescu” Slatina XII – Matematică - bronz - Olimpiada Europeana de Fete - prof. Perianu Marius;

2. Crau I. Maria Alexandra - Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina XII - Limba latină- Olimpiada interanaţională Certamen Ciceronianum Arpinas - diplomă de participare internaţională - prof. Niculae Aurelia

3. Barbu C. Simina Andreea - Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina X - Olimpiada Internaţională de Lectură - diplomă de participare - prof. Alexandru Felicia.

Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obţinut locul I în cadrul Olimpiadelor naţionale de specialitate şi celor care s-au calificat în lotul lărgit la Matematică:

1. Mitrache Ionuţ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal VIII – Matematică, calificat în lotul lărgit la matematică - prof. Ţolu Eugenia;

2. Ţolu Diana, Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina VII – Matematică, calificat în lotul lărgit la matematică - prof.Năsui Mariana;

3. Coneschi Vlad Silviu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina VII - Matematică - alificat în lotul lărgit la matematică - Popa Graţiela Ludmila

Premii individuale, în valoare de 800 lei, se acordă elevilor care au obţinut locul al II -lea în cadrul Olimpiadelor naţionale de specialitate:

1. Panţucu Ştefan Alexandru, Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina IX - Limba germană modernă II, prof. Ceauş Mariana;

2. Pătru Ovidiu; Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal X - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - avansaţi II, prof.Boşogea-Tudor Mihail;

3. Pălcău Adriana; Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal X Argumentare, dezbatere şi gândire critică - avansaţi II, prof.Boşogea-Tudor Mihail;

4. Pavel Raluca Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal X Argumentare, dezbatere şi gândire critică - avansaţi II, prof.Boşogea-Tudor Mihail;

5. Diaconu Adina, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina XII - Tenis de Masă II, prof. Diaconu Maria;

6. Vlad Andrei, Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina IV - Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

7. Marincea Radu, Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina IV - Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

8. Tudosie Ştefan, Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina IV - Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

9. Coneschi Vlad Silviu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina VII Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

10. Vădăstreanu Robert Valentin Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina VII Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

11. Constantinescu Liviu Gabriel Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina VII Olimpiada Naţională de Robotică II 2 Doru Popescu-Anastasiu, Popa Graţiela;

Premii individuale, în valoare de 600 lei, se acordă elevilor care au obţinut locul al III -lea în cadrul Olimpiadelor naţionale de specialitate:

1. Pătraşcu Cristina Gabriela, Colegiul Naţional „Ion Minulescuˮ Slatina X - Limba germană modernă III, prof. Ceauş Mariana;

2. Dan Eliana, Şcoala Gimn. ”E.Ionescu” Slatina VIII Limba română - Olimpiada de Lingvistică Premiul III; Premiul Special, prof. Pletoiu Dana Liana;

3. Chirimbu Liviu Iulian Colegiul Naţional ”Ion Minulescu” Slatina XII Matematică III + Aur SSMR, prof.Perianu Marius.

Premii individuale, în valoare de 400 lei, se acordă elevilor care au obţinut menţiune sau premiul special şi s-au clasat până la poziţia a 10 -a în ierarhia naţională, în cadrul Olimpiadelor naţionale de specialitate:

1. Ştefu A.F Teodora, Colegiul Naţional Vocaţional ,,Nicolae Titulescu’’Slatina VII - Limba şi literatura română- OLLR - Menţiune, prof. Buşoiu Mihaela;

2. Gruia Maria Diana, Colegiul Naţional „Ion Minulescuˮ Slatina X - Limba germană modernă - menţiune, prof. Ceauş Mariana;

3. Guţan Marina Iuliana, Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina X - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - Secţiunea începători , menţiune (pentru întreg echipajul), prof. Badea Valeria;

4. Dobrescu Diana Alina, Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina XI - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - Secţiunea începători, menţiune (pentru întreg echipajul), prof. Badea Valeria;

5. Barbu Diana Elena, Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina XII - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - Secţiunea începători, menţiune (pentru întreg echipajul), prof. Badea Valeria;

6. Radu Diana, Liceul cu Program Sportiv Slatina VII - Tenis de masă - Locul IV echipe, prof. Sîia Costinel;

7. Călinoaia Bogdan, Liceul cu Program Sportiv Slatina VIII - Tenis de masă, Locul IV echipe, prof. Sîia Costinel;

8. Ţucu Oana, Liceul cu Program Sportiv Slatina VIII - Tenis de masă, locul IV echipe, prof. Sîia Costinel;

9. Constantin Răzvan, Liceul cu Program Sportiv Slatina V - Tenis de masă - Locul IV echipe, prof. Sîia Costinel;

10. Şarpe Casandra, C. N. ”Ion Minulescu”, Slatina VIII Istorie - Menţiune, prof. Gagiu Alina;

11. Gîscă Dragoş, Colegiul Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal XII - Agricultură - Cultura plantelor, Menţiune, prof. Brad Olimpia, Dincă Maria, Moise Gheorghe;

12. Rizea-Niţă I. Ioan Alexandru, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina XI- Limba latină- Olimpiada de limbi clasice - Menţiune, prof. Niculae Aurelia;

13. Golescu C. Florin, Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan’’Caracal X - Limba neogreacă - Olimpiada de limbă neogreacă, Premiul Special, prof. Marinescu Mariana;

14. Bîră Ilaria Ana Maria, Liceul Petre Pandrea Balş X - Istorie - Menţiune, prof.Constantin Constantin;

15. Oprea Marina, Colegiul National "Radu Greceanu" VII- Informatică, Mentiune - medalie argint, prof. Oprea Bianca;

16. Dumitrescu I Ioana Delia, C. N. V. Nicolae Titulescu, Slatina VIII Geografie - Menţiune, prof. Adina Maria Gruia;

17. Matei F Alexandra Gabriela, C. N. ”Ion Minulescu”, Slatina - Geografie - Menţiune, prof. Angela Liţă

18. Barbu C. Simina Andreea, Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina X - Limba şi literatura română- OLAV, Menţiune, prof. Alexandru Felicia

19. Rădoi Marius Liceul cu Program Sportiv Slatina XI Tenis de masă - 6 Zanfir Andreea Valentina

20. Ghiţă Beniamin, Colegiul Naţional „Ioniţă Asanˮ Caracal XII - Limba italiană, Premiul

special, prof. Mănăchescu Iulia Mihaela;

21. Stanca Alina Daniela, Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balş XII - Limba franceză - Menţiune specială, prof. Lucşoreanu Mirela Alina;

22. Dîrstaru Rebeca Cecilia Maria, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” IX - Olimpiada de Limba şi Literatura Română - Menţiune, prof. Perianu Irina

23. Lăcraru Maria Emilia, Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balş VIII - Limba franceză Menţiune, prof. Lucşoreanu Mirela Alina

24. Stroe Marius Leonard, Colegiul Naţional „Ioniţă Asanˮ Caracal VIII - Limba spaniolă, Premiul special

25. Vădăstreanu Robert Valentin, Scoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" VIII - Informatică - Mentiune - medalie argint, prof.Pietris Constantin Daniel, Doru Popescu;

26. Popescu D. Adelina Maria, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina IX - Limba şi literatura română- OLLR -Menţiune, prof. Perianu Irina

27. Pîrvu D. Robert Alexandru, Colegiul Naţional "Ion Minulescu" Slatina VI - Limba română- Olimpiada de Lingvistică, Menţiune, prof. Puşcaşu Mihaela, Năsui Mariana;

28. Lucşoreanu Lavinia Mădălina, Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balş X - Limba franceză, Menţiune, prof. Lucşoreanu Mirela Alina

29. Antonescu Maria Cristina, Colegiul Naţional „Ion Minulescuˮ Slatina IX - Limba engleză, Menţiune specială, prof. Micu Lavinia Roxana

30. Duţă Carmen Ştefania, Colegiul Naţional ”Radu Greceanu„ XII - Olimpiada Naţională de Istorie - prof. Ilie Daniela

31. Ivan Ioana Miruna, Colegiul Naţional „Radu Greceanuˮ Slatina XII - Limba germană modernă, Premiul pentru participare consecutivă 2013-2017, prof. Corcău Nicoleta;

32. Deliu Adrian Silviu Ştefan, Colegiul Naţional ,, A.I. Cuza” Corabia X - Olimpiada Naţională de Geografie - prof. Tălăban Ion

Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă echipei de handbal a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, pentru ocuparea locului I în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Handbal. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 500 de lei, din premiul total de 6000 lei, după cum urmează:

Kelemen Raluca, Bojan Alexandra, Stinga Andreea, Stoica Ana, Nitu Ioana, Braniste Cristina, Stan Lavinia, Dinut Bianca, Cacoveanu Lorena, Daogaru Cristina, Dinu Maria, Badea Andreea - Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal XII - Educaţie fizică şi sport/Handbal, Locul I Faza Naţională, prof. Mitroi Liviu, Vulpe Felicia.

Premiul în valoare de 6000 lei, se acordă Corului ,,UNDA”, pentru obţinerea Premiului Special în cadrul Olimpiadei de Educaţie Muzicală. Corul este format din 40 de elevi, iar fiecărui membru al echipajului îi va reveni suma de 150 de lei, din premiul total de 6000 lei, prof. Geantă Alexandra-dirijor şi Gheorghe Balint-corepetitor.

Premiul în valoare de 3000 lei se acordă echipei de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Slatina, pentru ocuparea locului IV (menţiune) în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Fotbal. Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 3000 lei, după cum urmează: Mirică Alexandru Cristian, Preda Narcis Cosmin, Năpîrcă Iulian Marius, Miulescu Marian Ştefan, Crînguş Andrei Constantin, Tudoraşcu Gheorghe Cristian, Vieru Florin Marius, Niţă Răzvan Cristi, Radu Ionuţ Cosmin, Rotaru Ciprian Ştefan - Liceul cu Program Sportiv Slatina XII - Fotbal - Menţiune echipe, prof. Stănculeţu Cristian, Oancea George.

Premii individuale, în valoare de 5000 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care s-au calificat la Olimpiadele internaţionale de specialitate:

1. Perianu Marius - Matematică, Bronz Olimpiada Europeana de Fete, Colegiul Naţional ”Ion Minulescu” Slatina

2. Niculae Aurelia - Limba latină- Olimpiada de limbi clasice, Diplomă de participare internaţională, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina

3. Alexandru Felicia - Limba şi literatura română- OLLR - Diplomă de participare internaţională - Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu’’Slatina

Premii individuale, în valoare de 500 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care au obţinut locurile I, II, III, menţiune şi s-au clasificat până la loculul al X-lea în ierarhia naţională:

1. Ţolu Eugenia, Matematică, calificat în lotul lărgit la matematică, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal

2. Năsui Mariana, Matematică, Menţiune + Argint SSMR, Şcoala Gimnazială ”Eugen Ionescu” Slatina

3. Popa Graţiela Ludmila, Matematică, Calificat în lotul lărgit la matematică, Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina

4. Mitroi Liviu - Educaţie fizică şi sport/Handbal, Locul I Faza Naţională, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal

5. Vulpe Felicia - Tenis de masă, Locul IV echipe, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal

6. Ceauş Mariana, Limba germană modernă, Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina

7. Boşogea-Tudor Mihail - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - avansaţi al II-lea Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal

8. Diaconu Maria, Tenis de Masă al II - lea Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina

9. Doru Popescu Anastasiu, Informatică, Menţiune - medalie argint, Şcoala Gimnaziala "Eugen Ionescu"

10. Pletoiu Dana Liana - Limba română- Olimpiada de Lingvistică Premiul III+ Premiul Special Şcoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" Slatina

11. Buşoiu Mihaela - Limba şi literatura română - OLLR Menţiune, Colegiul Naţional Vocaţional ,,Nicolae Titulescu’’Slatina

12. Geantă Alexandra-dirijor Educaţie muzicală - Premiul Special - Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”, Slatina

13. Gheorghe Balint-corepetitor - Educaţie muzicală - Premiul Special - Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”, Slatina

14. Badea Valeria - Argumentare, dezbatere şi gândire critică - Secţiunea începători Menţiune (pentru întreg echipajul) - Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina

15. Sîia Costinel - Fotbal - Menţiune echipe - Liceul cu Program Sportiv Slatina

16. Stănculeţu Cristian - Tenis de masă- Menţiune echipe - Liceul cu Program Sportiv Slatina

17. Oancea George - Fotbal - Menţiune echipe - Liceul cu Program Sportiv Slatina

18. Gagiu Alina - Istorie - Menţiune C. N. Ion Minulescu, Slatina

19. Brad Olimpia - Agricultură - Cultura plantelor al II-lea - Colegiul Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal

20. Dincă Maria - Agricultură - Cultura plantelor al II-lea Colegiul Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal

21. Moise Gheorghe - Agricultură - Cultura plantelor al II-lea Colegiul Agricol ”Dimitrie Petrescu” Caracal

22. Marinescu Mariana - Limba neogreacă- Olimpiada de limbă neogreacă, Premiul Special, Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan’’Caracal

23. Constantin Constantin - Olimpiada Naţională de Istorie - Menţiune - Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” - Balş

24. Oprea Bianca - Informatică, Menţiune - medalie argint - Colegiul National "Radu Greceanu"

25. Adina Maria Gruia - Geografie, Menţiune C. N. V. Nicolae Titulescu, Slatina

26. Angela Liţă - Menţiune Menţiune - C. N. Ion Minulescu, Slatina

27. Zanfir Andreea-Valentina - Tenis de masă - Locul 6 în ierarhia naţională - Liceul cu Program Sportiv Slatina

28. Mănăchescu Iulia Mihaela - Limba italiană - Premiu special - Colegiul Naţional „Ioniţă Asanˮ Caracal

29. Lucşoreanu Mirela Alina - Limba franceză - Menţiune specială, Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balş

30. Perianu Irina - Limba şi literatura română- OLLR Menţiune - Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ Slatina

31. Pietris Constantin Daniel - Informatică, Mentiune - medalie argint, Scoala Gimnaziala "Eugen Ionescu"

32. Puşcaşu Mihaela, Limba română- Olimpiada de Lingvistică - Menţiune - Colegiul Naţional "Ion Minulescu" Slatina

33. Micu Lavinia Roxana - Limba engleză - Menţiune specială - Colegiul Naţional „Ion Minulescuˮ Slatina

34. Ilie Daniela - Olimpiada Naţională de Istorie - Poziţia a X-a în ierarhia naţională - Colegiul Naţional ”Radu Greceanu„

35. Corcău Nicoleta - Limba germană modernă - Premiul pentru participare consecutivă 2013-2017 - Colegiul Naţional „Radu Greceanuˮ Slatina

36. Tălăban Ion - Olimpiada Naţională de Geografie - Poziţia a X-a în ierarhia naţională - Colegiul Naţional ,, A.I. Cuza” Corabia