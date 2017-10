Marş #Colectiv la Sibiu: „Prea puţini, am uitat prea repede“

Cele câteva zeci de sibieni care şi-au dat întâlnire în Piaţa Mare a Sibiului s-au mobilizat în special pe reţele de socializare. Majoritatea au adus cu ei lumânări şi foi pe care au tipărit în special versurile celor de la Goodbye to Gravity, la a căror concert a avut loc tragedia: „The day we give in is the day we die” („Ziua în care vom renunţa este ziua în care vom muri“). „”Am venit din respect. Dar din păcate suntem prea puţini aici, se pare că am uitat. Părerea mea, mult prea repede”, a declarat una din participantele la manifest.

După mai multe minute de reculegere, cei sub 100 de sibieni au pornit într-un marş al tăcerii prin centrul Sibiului. Mihai, unul dintre tinerii care purtau emblematicele versurile celor de la Goodbye to Gravity se solidariza cu ceilalţi sibieni dezamăgiţi de evoluţia lucrurilor. „Suntem alături de cei care au rămas în viaţă. Autorităţile nu au învăţat nimic în aceşti doi ani. Nu s-a mai făcut niciun spital, secţiile pentru Arşi nu s-au renovat. Puterea îşi creşte salariile şi doar atât“, a declarat Mihai. O altă tânără participantă la marş este de părere că o altă tragedie de proporţiile celei de acum doi ani este oricând posibilă. „Nu s-a schimbat nimic. Dacă s-a întâmplat şi acum o lună, la un azil de bătrâni, cu acelaşi scenariu, în care lipsea avizul ISU. Şi, la fel, oamenii au murit în spital din cauza infecţiilor“, s-a arătat dezamăgită tânăra protestatară.

Marşul a avut loc pe o vreme cu puţine grade peste zero şi pe un vânt ale cărui rafale au depăşit 50 de km/h.