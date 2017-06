Un român publicat de Academia de Ştiinţe din New York nu-şi permite să participe la congresele instituţiei: „E prea scump. Nu am atâţia bani“

Virgil Enătescu şi fiul său, Radu, sunt singurii români care apar în ediţia bicentenară a publicaţiei Academiei de Ştiinţe din New York - foto: Adrian Caraba

Doctorul Virgil Enătescu este un cunoscut al cercurilor oamenilor de ştiinţă din ţară şi de la nivel global, după ce întreaga viaţă de până acum şi-a dedicat-o învăţării continue, inovaţiei şi descoperilor. Enătescu a semnat şapte cărţi şi monografii, peste 350 de articole ştiinţifice, a participat la 140 de conferinţe medicale interne şi internaţionale şi are opt brevete de invenţie şi două certificate de inovator pe numele său. Şi-a desfăşurat întreaga activitate la Satu Mare, acolo unde a fost detaşat la începutul anilor 1970 şi unde s-a şi stabilit.

Recent, a fost publicat de Academia de Ştiinţe din New York, în cartea dedicată membrilor acestei academii, ediţia bicentenară.

„Ce m-a impresionat e că nu am prea găsit români deloc, în afară de fiul meu, el e conferenţial la psihiatrie la Timişoara. Acum, Alvin Toffler, care scria de vitorologie, care scrie de viitorul societăţii şi care vorbea de viitoarea societate care era pe glob, a murit, acum o săptămână şi asta m-a impresionat foarte tare, că eu îl citeam. Şi el spunea de acum 20 de ani că acum urmează o societate informaţională. Toată lumea şi-a însuşit ce a spus el atunci şi acolo am ajuns. Acum se pune problema calificării şi a nivelului de cunoaştere, nu mai merge pe relaţii bilaterale. Numai în România se merge invers. De exemplu eu sunt pionerul informaticii medicale româneşti , pe tot globul sunt recunoscut şi tot aşa în Europa. Şi pentru asta am primit reconfirmare acum de la Congresul Mondial de Sănătate care s-a ţinut la San Paulo şi ăia se tot minunau ca un medic să fie pionerul şi nu un informatician. E foarte simplu, că eu cunosc sistemul medical, pot să tot vină informaticienii, că singuri nu fac nimic”, afirmă doctorul.

Academia de Ştiinţe din New York urmăreşte cooptarea în rândul membrilor săi a tuturor celor care contribuie la dezvoltarea societăţii şi punerea lor faţă în faţă, pentru a putea face schimb de informaţii şi de cunoştinţe,astfel accelerându-se diverse etape care trebuie parcurse pentru a scoate în societate diverse noutăţi.

„Eu sunt membru al Academiei de Ştiinţe din New York din 1996. Acolo sunt selecţionaţi,din toată lumea, vârfurile ştiinţifice,dar pe mai multe domenii şi în care ei vor să îi aducă, să se cunoască, tot ce se produce nou şi de valoare pe glob, la ei în America. La început s-a mers pe universităţi şi la congrese. Acolo, cei care apar cel mai des cu lucrări sunt chemaţi să vadă cum şi ce e cu el şi să-i pună un chestionar întreg. Dacă reuşeşte să treacă de chestionar, atunci îl poate face membru. Ceea ce e important acolo e că se fac schimburi multe de cunoştinţe la tot felul de simpozioane,conferinţe, mese rotunde, întâlniri, începând din Asia până în America, dar majoritatea sunt în America”, afirmă doctorul Virgil Enătescu.

Deşi membru de peste 20 de ani în Academia de Ştiinţe din New York, sătmăreanul nu a fost niciodată la nici un congres al acestora. Recent a fost invitat şi la Candbridge, la întâlnirea anuală a marilor personalităţi de ştiinţă de pe Glob. Este al cincilea an consecutiv în care doctorul primeşte această invitaţe, fiind somat că este şi ultima dată când îl invită, dacă nu va onora invitaţia.

„Eu nu am fost niciodată la ei. Cum să merg, că nu am atâţia bani. E prea scump. Păi să mă duc să stau la hotel acolo, nu poţi oricum şi în orice condiţii, că aia te văd foarte sus. Lumea academică de acolo e ceva extraordinar de bine cotat. Ei îi văd pe cei din cartea asta egalii lor în tot, nu doar în cunoştinţe, ci şi în resurse financiare.

Am fost invitat şi la Cambridge la întâlnirea anuală a marilor personalităţi de ştiinţă de pe Glob. A cincea invitaţie am primit-o şi nu m-am dus.Mi-au spus că dacă nu le răspund acum că merg la anul, ei nu îmi mai trimit invitaţii. Dar cum să mă duc eu acolo când ăia vor fi toţi cu bani,cu haine, puşi la punct şi eu să mă duc ca şi... La astea unde îţi dau şi decoraţii, unde te prezintă şi la regină,trebuie să mergi cu 3000-4000 de euro. În State e puţin mai ieftin, dar tot trebuie mulţi bani şi acolo.”, mai afirmă doctorul.

Resemnat, omul de ştiinţă se mulţumeşte cu faptul că cei care vin după el în această lume îi confirmă teoriile şi lucrările. Publicarea sa în ediţia bicentenară a Academiai de Ştiinţe din New York, fiind singurul român, alături de fiul său, este confirmarea care îl mulţumeşte.

„Cei care nu mai trimit corespondenţă, cei care nu îşi mai plătesc cotizaţia, nu mai sunt membrii ai Academiei. Sunt şi care renunţă, că pot să îşi ceară ieşirea. Şi pe lângă astea,trebuie să activezi, să ai lucrări, să vadă că trimiţi lucrări la diverse simpozioane.Ei le iau din lume, peste tot unde e un congres de valoare, ei se uită cine trimite. Acum au făcut un mare congres la Tel Aviv, în Israel, în care s-a dezbătut cartea mea, „Dialogul medic-bolnav”. În Bucureşti am vrut să o dezbat în faţa medicilor de familie, şi au refuzat. Au preferat o carte de vrăjitorie scrisă de fostul medic militar Dumitru Constantin”, povesteşte doctorul Enătescu.

Fiul său, Enătescu Radu Virgil, este cel care îi continuă din punct de vedere al dedicării pentru acest domeniul al studiului intens în psihiatrie, având lucrări pe tema depresiei, în special depresia postnatală.