Triplu asasinat la Satu Mare

Locuitorii din comuna Apa, judeţul Satu Mare, sunt în stare de şoc, după ce trei vecini de-ai lor au fost descoperiţi morţi în propria casă în dimineaţa zile de vineri, 24 noiembrie.

Un bărbat, soţia acesteia şi mama femeii au fost ucişi, au stabilit poliţiştii, în cursul nopţii de joi spre vineri, 24 noiembrie. Tripla crimă a avut loc în casa în care aceştia locuiau.



Din primele informaţii, reiese faptul că prima omorâtă a fost bătrâna. Se pare că cei doi soţi l-au surprins pe criminal în casă, imediat după momentul crimei, iar aceştia au avut aceeaşi soartă cu bătrână.



Viorica Apan avea 80 de ani, iar fiica acesteia, Niculina Rentea, 56 de ani. Femeia era angajată a Direcţiei Judeţene de Finanţe Publice Satu mare. Bărbatul, Gheorghe Rentea, în vârstă de 59 de ani, s-ar fi ocupat cu împrumutarea banilor cu camătă. Vecinii nu exclud ca ucigaşul să fie unul dintre cei împrumutaţi de bărbat.



„Vecinul care a descoperit crima mi-a zis să merg să mă uit acolo că sunt doi morţi. Aşa s-a speriat de tare. Eu, când am mers, am intrat pe uşiţă şi am văzut plin de sânge. Atâta sânge nu am văzut în viaţa mea, mai ales la Niculina, care era lovită la cap”, afirmă un vecin al familiei Rentea intervievat de presa locală.



Cel care a descoperit crima trebuia să se întâlnească cu cei doi soţi pentru a le înmâna un document. Pentru că aceştia n-au mai apărut la întâlnire, a mers la ei acasă.



Echipe de criminalişti prelevă probe de la locul faptei, ancheta fiind în curs de desfăşurare.