Oraşul Tăşnad a semnat un protocol de cooperare cu un oraş din China

Tăşnădenii continuă seria cooperărilor şi înfrăţilor cu oraşe din afara graniţelor. De această dată atenţia şi-au îndreptat-o spre un oraş din China, iar după o primă întâlnire oficială în China, chinezii au fost de acord să şe facă o vizită tăşnădenilor.

O delegaţie din oraşul chinezesc Suqian a fost prezentă în 24 octombrie la Tăşnad pentru a semna cu tăşnădenii un protocol de cooperare între cele două oraşe. Acest protocol poate deveni în câţiva ani chiar o înfrăţire între cele două localităţi.

„În cursul acestui an în luna mai, am fost în China şi am reuşit să vizitez inclusiv localitatea Suqain, care este poate cel mai în vogă din China,cu cea mai puternică dezvoltare, şi autorităţile din acest oraş, după vizita noastră, având în vedere discuţiile pe care le-am purtat , au considerat oportun să iniţieze o colaborare cu noi, care în final, peste o vreme, să ajungă la o înfrăţire.

Până la înfrăţire trebuie să îndeplinim nişte paşi, atât pe partea română, cât şi pe partea chineză, care durează mult. Am stabilit împreună cu cei din Suqain să mergem cu un pas făcut, care va însemna iniţierea cooperării, care înseamnă un punct important pentru infrăţire şi în perioada următoare, în funcţie de cu vom putea obţine actele pentru înfrăţire, vom face şi pasul respectiv”, a declarat primarul oraşului Tăşnad.

Acesta mai consideră că există două puncte importante comune, agricultura şi turismul.