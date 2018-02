Opt tineri pornesc în aventura vieţii lor: cu Dacia spre Maroc

Ovidiu Pop este un IT-ist de 25 de ani. Maşinile au fost o pasiune pentru el de mic copil, explicându-se în acest fel faptul că în prezent cheltuie sume semnificative pe maşinile pe care le are, cea mai recentă achiziţie fiind un Lamborghini Huracan, dar deţinând şi alte maşini de zeci de mii de euro.

Cu toate acestea, prima dragoste nu se uită, iar Ovidiu urcă de câte ori are ocazia şi la volanul Daciilor pe care le deţine, toate mai bătrâne ca el.

Ovidiu Pop şi cea mai nouă achiziţie din garajul său - foto: Facebook Ovidiu Pop

Ovidiu, împreună cu alte şapte persoane, vor porni în luna aprilie în ceea ce se poate numi, cel puţin până în prezent, cursa vieţii lor, 10.000 de kilometri la volanul Daciei. Ei vor pleca din Satu Mare spre Maroc cu două maşini Dacia.

„Ideea ne-a venit după ce am mai făcut câteva drumuri de acestea lungi. Unul a fost până în nordul Angliei, atunci am mers cu o Dacia ceva mai nouă, dar şi un traseu prin România, de aproximativ 1.700 km, cu Daciile acestea vechi. Acum pornim cu două Dacii pentru care am obţinut atestatul de maşini de epocă, una este din 1981, iar una din 1987. Le-am cumpărat acum câţiva ani şi le-am desfăcut şi refăcut cu totul, motor, caroserie, interior. Nu am intervenit asupra lor la piese şi alte cele, decât cu piese originale. Unul dintre cei care vin cu noi este chiar mecanicul care le-a demontat şi le-a montat înapoi şi le cunoaşte foarte bine”, povesteşte Ovidiu.

Cursa la care se pornesc este una pe care o ştiu că nu va fi deloc uşoară, nu neapărat din cauza distanţei, aproximativ 5.000 km pe un sens, ci din cauza faptului că maşina nu este tocmai cea mai confortabilă, mai ales atunci când face schimbul de la o maşină de lux la una de epocă, fără dotări.

În vara lui 2017 tinerii au făcut un tur al României cu Dacia, de peste 1200 km - foto: Facebook Ovidiu Pop

„E oarecum şi o cursă de anduranţă, sunt câteva lucruri care te solicită la Dacia, de exemplu nu are tetieră şi nu are nici adânciturile în scaun, e drept, şi simţi fiecare curbă, fiecare viraj. În ceea ce priveşte viteza, am reuşit să mergem cu Dacia şi cu 120-130 km/h pe autostradă, dar nu vrem să o forţăm acum, dat fiind faptul că e vorba de o distanţă aşa mare, prin urmare nu vom conduce cu mai mult de 100 km/h. Totuşi sperăm că în 4-5 zile să ajunge la Maroc”, mai povesteşte tânărul.

Cursa lor nu este un concediu, astfel că opririle pe drum nu vor fi cu scopul de a vizita, ci doar pentru masă şi odihnă, eventual pentru mici retuşuri la maşini, dacă vor da rateuri. Odată ajunşi la Maroc, doresc să viziteze şi fabrica Dacia de acolo, sperând că îi vor impresiona pe localnici cu drumul făcut de ei la volanul Daciilor. În Maroc îşi vor lua câteva zile de odihnă, pentru a vizita în fugă câteva obiective, ca mai apoi să se întoarcă tot la volanul maşinii. Sunt pregătiţi pentru cele mai negre scenarii în ce priveşte defecţiunile maşinilor, astfel că locul prioritar în portbagaj este al pieselor, şi nu al bagajelor.

„E o cursă pe care dorim să o facem fără nimic programat, nu mergem cu rezervări prealabile pentru locurile de dormit sau de luat masa. Tot ce ne dorim e să ajungem la Maroc. Acolo ştim că e fabrica Dacia şi din ce m-am documentat ştiu că acolo multe service-uri auto sunt încă specializate pe Dacia, fiind o maşină des întâlnită, deci nu ne facem griji că dacă vom avea nevoie de ceva pentru maşină acolo, că nu vom găsi. Oricum pornim la drum cu rezerve pentru tot, de la carburator, set motor, cam tot ce e nevoie şi se poate schimba. Stăm liniştiţi, că avem mecanic cu noi, tocmai după el ne-am şi făcut programul de plecare. Dacă nu am fi avut mecanic cred că în momentul în care am fi întâlnit o defecţiune am fi sunat la platformă şi am fi trimis maşina acasă.”, mai povesteşte Ovidiu Pop.





Din echipajele de pe cele două Dacia fac parte şi doi mecanici - foto: Facebook Ovidiu Pop

Toată cursa este aproximată, ca şi costuri, la aproximativ 2000 de euro pentru combustibil, iar diferenţa până la 5.000 de euro consideră că ar trebui să le fie suficientă pentru cazări şi hrană. Ovidiu face deja planuri pentru următoarea cursă, care să o detroneze pe cea spre Maroc. Planul pentru următoarea deplasare este de a ajunge până în cel mai estic punct al continentului Asia, străbătând de-a lungul Rusia.

„Pe unde este asfalt cât de cât, noi ne aventurăm. Sper ca asta să fie următoarea cursă, am înţeles din ce m-am documentat că există asfalt destul de bun până acolo, şi prin Siberia, şi pe acolo aş vrea să facem următorul drum cu Dacia”, îşi încheie Ovidiu povestea.