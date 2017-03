Consultaţie stomatologică cu spatulă ruginită. Un consilier judeţean trage un semnal de alarmă

„Din neferire, în ultimele două trei săptămâni am tot fost nevoit să ajung pe acolo ( n.r Spitalul judeţean) şi am constat o situaţie pe care poate dumneavoastră o cunoaşteţi sau aţi sesizat-o. Unele dintre secţiile spitalului sunt nezugrăvite, sunt într-o stare în care abia funcţionează. Am fost de exemplu la secţia de chirurgie maxilo-facială unde un doctor foarte bun, nu îi spun numele, abia îşi desfăşoară activitatea pentru că pereţii cad pe dânsul, pentru că ustensilele, am văzut eu personal, nu numai că sunt vechi, dar multe spatule de exemplu sunt ruginite. Nu stai foarte comod când trebuie să te consulte cu o spatulă ruginită.

Aceasta este declaraţia unui consilier judeţean, destăinuire făcută în cadrul unei şedinţe publice. Este vorba de consilierul PSD Ciprian Ardelean, care ridică problema condiţiilor din spital, condiţii pe care le-a resimţit pe propria piele.

Acesta a mai ridicat şi problema angajaţilor, lăudând pe de o parte unii angajaţi, dar şi atrăgând atenţia asupra altora care nu ştiu să se comporte sau să acorde atenţie şi importanţă pacienţilor.

„Ştiu că s-a angajat acolo un nou manager. Acestea sunt doar chestiuni pe care doresc să le sesizez şi vă rog şi pe dumneavoastră şi pe acest manager să ţină seama de ele. Spitalul judeţean este cea mai importantă instituţie din subordinea Consiliului Judeţean, pentru că de urgenţă suntem nevoiţi uneori să ajungem acolo. Acestea sunt nişte chestiuni reale, pe care, dacă vă veţi duce, le veţi sesiza. Nu este foarte comod să te duci şi să fii consultat cu o spatulă ruginită”, a mai afirmat consilierul Ciprian Ardelean.

Acesta a mai atras atenţia asupra faptului că poate, viitorul buget al instituţiei va avea grijă de repararea acestor nereguli.

Ca replică la cele semnalate, preşedintele Pataki Csaba a recunoscut că încă sunt multe probleme la spital, în ciuda faptului că în ultimii ani s-au făcut eforturi pentru renovarea mai multor secţii. Acesta a adus explicaţii mai amănunţite la partea de buget a instituţiei.

„Spitalul a reuşit performanţa anul trecut de a încheia anul cu minus 9,5 milioane lei şi noul manager, în două luni de zile, cu minus 10 milioane în buget nu prea a putut să facă mari minuni, în condiţiile în care dacă nu l-am fi sprijinit deja pe buget provizoriu cu 2,5 milioane de lei, ar fi intrat în arierate. Aceasta e bine să ştie toată lumea. Am putea să analizăm anul trecut din multe puncte de vedere şi nu numa noi analizăm activitatea spitalului pe anul trecut. Dar eu vreau să vorbesc de viitor. Săptămâna asta am fost în Ungaria, pregătim un proiect transfrontalier, e în jur de 10 milioane de euro, putem să obţinem, pentru extinderea şi dotarea multor secţii vitale din Spitalul Judeţean. Ghidul urmează să fie lansat în luna aprilie, înseamnă că vom avea trei luni de zile să definitivăm proiectul şi dacă nu anul ăsta, măcar anu viitor putem să ne gândim la o investiţie masivă”, a declarat preşedintele Pataki Csaba.

Acesta nu a evitat să recunoască faptul că în ceea ce priveşte comportamentul unei părţi din personalul medical este mult de lucru pentru a fi la nivelul la care merită să fie tratat un pacient.