Un cunoscut regizor român nu a uitat de unde a plecat. Timp de o săptămână promovează toate filmele pe care le-a realizat în oraşul său natal

Timp de o săptămână va promova pe reţelele de socializare toate filme realizate la Reşiţa. Dorohoi vrea să arate o altă faţă a Reşiţei,mai exact aşa cum se vede oraşul în filme.



“Când eram student, i-am dus pe colegii de facultate la Reşiţa, să facem filmele de examen. Au trecut 12 ani de atunci şi am promovat oraşul natal în multe proiecte cinematografice. Proiectul #ResitaPeEcrane face o retrospectivă: săptămâna viitoare, zilnic, câte un film cu secvenţe din Reşiţa! Staţi pe-aproape şi redescoperiţi oraşul în filme”, spune regizorul pe pagina sa personală de Facebook.

Proiectul de promovarea a Reşiţei a început luni, 16 ianuarie, cu tulburătorul documentar Ghela, despre deportările bănăţenilor în Bărăgan. “Este un documentar studenţesc scurt şi emoţionant despre deportările în Bărăgan. Filmul l-am realizat în urma cu 12 ani, în anul 2 de facultate. Îmi amintesc şi acum cu nostalgie că am venit în oraş cu mai mulţi colegi de facultate din Bucureşti, ca să o filmăm pe bunica mea, în memoria căreia am realizat acest film. Decorurile unde am filmat reconstituirile din 1951 le-am construit la Reşiţa. Încă de atunci mi-am propus să aduc cât mai multe proiecte cinematografice aici, acasă, la Reşiţa. Anii au trecut şi între timp am mai adus multe filme care să fie realizate în Banat”, spune Dorohoi.

Marţi, i-a venit rândul comediei “Clopotul”, un scurt metraj studenţesc cu secvenţe filmate în Muncitoresc şi pe dealurile din apropierea Reşiţei. Proiectul va continua până la sfârşitul săptămânii şi cu alte pelicule filmate la Reşiţa.