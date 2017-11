Inscripţie misterioasă descoperită de un alpinist pe o stâncă în Munţii Carpaţi. „Pare a data din secolul I î.Hr.“

Galescu a fotografiat-o şi a prezentat-o specialiştilor de la Muzeul Judeţean de Etnografie din Caransebeş, iar aceştia au făcut un mulaj, pe care l-au trimis colegilor lor de la Cluj şi unui profesor american, specializat în astfel de descoperiri, urmând ca în primavară să cerceteze întreaga zonă.



“Până acum, am străbătut de-a lung şi de-a latul Munţii Ţarcu şi Muntele Mic. Mi s-a părut miraculos pentru că ştiam, de foarte mult timp, că toată această zonă este încărcată de însemne ale trecutului, zona Gugu – legendele din jurul său, Peştera lui Zamolxe, Vârful Mătania –, dar toate acestea nu sunt decât supoziţii. Cred că toate aceste lucruri pot fi benefice unui turism zonal, pentru că am văzut că, în alte locuri, dezvoltarea turistică este legată uneori de nişte lucruri banale, cum ar fi o peşteră, o inscripţie, care stârnesc interes şi se pot transforma în branduri turistice”, a spus alpinistul Cornel Galescu, cel care a găsit inscripţia.

Adrian Ardeţ, directorul Muzeul Judeţean de Etnografie din Caransebeş spune că inscripţia este una străveche şi este deosebit de importantă. Acesta ne-a declarat că din primăvara viitoare în întrega zonă va fi făcută o cercetare temeincă.

“E foarte importantă pentru că până acum nu au mai fost descoperite asemenea semne în Munţii Banatului. E pentru prima dată când semnalăm aşa ceva la noi în judeţ. Anul viitor vom face o cercetare sistematică. Avem un colectiv format deja, împreună cu Universitatea din Cluj şi cu un profesor american, Jeremy Hutton, care vine, în luna aprilie, în România, special pentru acest lucru. El este specializat în aceste limbi vechi şi mai puţin cunoscute şi ne-a dat şi primele indicii despre inscripţie, care pare a fi una funerară şi ar data din secolul I î.Hr”, afirmă Adrian Ardeţ, directorul muzeului cărăşean, care spune că, momentan, zona exact nu va fi făcută publică pentru a o feri de vânătorii de artefacte.

Ardeţ se aşteptă ca după demararea lucrărilor, în zonă să fie descoperite mult mai multe elemente din perioada respectivă. “Jeremy Hutton, care cunoaşte aceste limbi vechi spune că în mod sigur e o zonă sacra în care ar fi mai multe sacrificii. Nu ştiu şi nici nu vreau să spun foarte multe acum. Noi am încercat să o ţinem ferită cât am putut pentru că nu vrem până nu putem să protejăm zona, ca turiştii să o invadeze şi să distrugă totul. De aceea nici nu am dat indici clare aspura zonei unde se află”, a declarat Ardeţ.