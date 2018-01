Tânăra care a obţinut o avere ameninţându-l cu moartea pe viitorul său soţ, trimisă în judecată

Când bărbatul a încetat să mai trimită bani, tânăra şi-a dat arama pe faţă şi a trecut la ameninţări. Monica Petcu, alias Pia Avram, aşa cum se recomanda în mediul virtual, a ajuns în faţa instanţei de judecată în luna februarie a anului trecut, după ce Gabriel Mitrache, din Câmpina, a depus o plângere la Poliţie, reclamând faptul că a fost şantajat de tânăra femeie, dar şi de alte persoane. Bărbatul susţine că a pierdut suma de aproximativ 70.000 de lei, bani pe care i-a transferat într-un cont bancar, asta după ce a fost ameninţat cu moartea, atât el, cât şi mama lui, un cunoscut medic pediatru din Câmpina.

Tot acest coşmar a început dintr-o confuzie, mărturiseşte, acum, după doi ani de la întâmplare, Gabriel Mitrache. Acesta recunoaşte că el a fost cel care a abordat-o pe tânăra „Pia” pe Facebook, convis fiind că este sora unui fost coleg de şcoală. Fata i-a acceptat cererea de prietenie şi de aici la o relaţie virtuală care părea serioasă n-a fost cale lungă.

Cei doi au ţinut legătura on line şi telefonic o bună perioadă de timp până au decis că a venit momentul să se cunoască şi în viaţa reală. La sfârşitul anului 2015, Pia ar fi trebuit să ajungă la Câmpina, însă în ziua marii întâlniri fata a telefonat şi i-a spus bărbatului că nu mai are cum să ajungă la locul stabilit pentru că a rămas fără bani. A dat vina pe hoţii de Gara de Sud din Ploieşti, care i-ar fi furat geanta cu tot cu portofel, aşa că i-a cerut un mic ajutor financiar să treacă peste impas.

Gabriel nu a stat pe gânduri şi i-a trimis fetei o sumă simbolică, de câteva zeci de lei. A fost prima tranşă de bani dintr-un lung şir de astfel de „mici ajutoare”. Când bărbatul a înţeles că ceva nu este în regulă şi a încetat să mai trimită bani, au început ameninţările cu moartea sau chiar cu anchete penale. Pia, care se pare că nu lucra singură ci împreună cu mai mulţi complici, l-au ameninţat pe Gabriel că, dacă nu va continua să trimită bani, va fi anchetat de “procurori de la siguranţa naţională”, iar mama sa fa suferi un accident de maşină. De teamă ca mama lui să nu păţească ceva grav, bărbatul a ajuns să vândă bunuri de valoare pentru a face rost de banii solicitaţi de tânără. În total a virat în contul pus la dispoziţie de escroci peste 70.000 de lei.

Nu ştiţi la ce se poate ajunge chiar de la un banal <<La mulţi ani!>>

„Nu a fost doar o întâmplare, a fost ceva organizat. Ceea ce pot să spun acum este că nu trebuie să cumpăraţi tot ceea ce se vinde pe Facebook. Nu ştiţi la ce se poate ajunge chiar de la un banal <<La mulţi ani!>> Eu am contactat pe cineva crezând că este sora unui fost coleg de şcoală. Iar când am întrebat-o pe cea care se ascundea sub un alt nume dacă este cea pe care o căutam, mi-a confirmat că ea este”, a explicat Gabriel Mitrache.

Bărbatul recunoaşte acum că singura lui greşeală a fost că nu a mers mai repede la Poliţie, atunci când a realizat că fusese victima unor escroci. După ce a depus plângerea la Poliţia din Câmpina, tânăra Pia Avram a fost imediat identificată de anchetatori în persoana Alinei Petcu, o recidivistă care avea la activ mai multe victime inclusiv din Buzău.

Alina se află în prezent în Penitenciarul Târgşor unde ispăşeşte pedeapsa pentru faptele sale mai vechi. Dosarul în care buzoianca a fost trimisă în judecată pentru şantaj este pe final. Instanţa Judecătoriei Câmăpina a solicitat la ultimul termen date cu privire la condamnările anterioare pe care femeia le-a primit de la alte instanţe, înainte să se pronunţe în cauză.

„ (...) repune cauza pe rol pentru discutarea stării de recidivă reţinută pentru infracţiunile pentru care a fost trimisă în judecată inculpata PETCU MONICA prin raportare la condamnările anterioare şi la pedeapsa de un an închisoare la care a fost condamnată prin sentinţa penală 1058/18.12.2014 în dosarul nr.20873/281/2013 al Tribunalului Prahova , definitivă prin decizia penală nr.480 /11.05.2015 a Curţii de Apel Ploieşti”, conform portalului instanţelor de judecată.

Următorul termen în dosar a fost stabilit pentru data de 30 ianuarie.