Povestea copiilor care au adus un teanc de bani la secţia de poliţie: „Mă simţeam rău cu banii altuia la mine“

Luca şi Cătălin au găsit pe jos, într-o parcare din spatele unui complex comercial din centrul municipiului Câmpina, o importantă sumă de bani pe care, în loc să o cheltuie, au predat-o la sediul Poliţiei Municipale.

Cei doi băieţi au fost recompensaţi de poliţişti, pentru spiritul lor civic, cu suc şi prăjituri, iar bărbatul care a pierdut banii a promis că va avea grijă ca băieţii să primească un cadou frumos.

Luca şi Cătălin au povestit că, în timp ce se plimbau cu bicicletele prin parcarea din spatele Complexului ABC din Câmpina, au observat un plic pe care era notat ceva. L-au ridicat curioşi să vadă ce scrie pe hârtie şi aba atunci au realizat că în plic se află şi un teanc de bani.

“Iniţial nu am văzut banii, dar am ridicat hârtia să văd ce este. Erau facturi cu multe calcule pe ele. Când am întors acea hârtie am găsit un fişic mare de bani. Erau legaţi cu un elastic. Am zis că trebuie să-I duc la Poliţie cât mai urgent. I-am pus în buzunar şi am plecat acasă să o anunţ pe bunica mea că voi merge la Poliţie, să şite de mine. Şi ea a insistat foarte mult să mergem la Poliţie. Mă simţeam rău, că banii aceia nu erau ai mei. Am fugit la Poliţie cu prietenul meu, iar acel domn poliţist ne-a felicitat că i-am găsit. Când am ajuns acasă, a venit la noi o doamnă poliţist cu un suc şi părjituri şi ne-a felicitat”,a povestit Cătălin.





Luca şi Alexandru sunt colegi de clasă, iar de vineri au devenit vedete în şcoala unde învaţă FOTO Diana Frîncu

Stănuţa Aldea, bunica lui Cătălin în grija căreia a rămas copilul după ce părinţii lui au plecat să muncească în afara ţării, spune că pentru ea a fost un şoc, atunci când băiatul a intrat în casă cu teancul de bani.

“Pentru mine şi pentru el a fost un şoc. A venit transpirat tot şi mi-a spus că a găsit un ghemotoc de bani. Aşa mi-a zis. I-am numărat. Erau 3200 de lei, iar eu în casă atunci aveam doar 5 lei, dar nu am avut niciun pic ezitarea să zic să-i oprim. Nu-mi trebuie bani nemunciţi”, a spus femeia.

Cei doi băieţi au plecat singuri la sediul Poliţiei Municipale din Câmpina unde le-au spus poliţiştilor tot ceea ce s-a întâmplat. Persoana care a pierdut banii, administratorul unei societăţi comerciale din oraş, a fost identificată imediat după înscrisurile prezente pe plicul în care erau banii. Acesta a fost contactat de oamenii legii, iar vineri, individul a intrat din nou în posesia banilor pierduţi.





Câmpineanul care a pierdut plicul a venit, vineri, la Poliţie, să recupereze banii FOTO DIana Frîncu

“A fost o întâmplare. Mi-au căuzut banii din buzunar când m-am dat jos din maşină în parcarea blocului. Mi-am dat seama că nu-i mai am cam într-o jumătate de oră. M-am întors în parcare, am căutat peste tot, dar nu i-am mai găsit. 90 la sută îmi luasem gândul că îi voi mai găsi. Apoi s-a întâmplat minunea. Am fost contactat de către Poliţie că doi copii au găsit banii în parcare şi au venit speriaţi la Poliţie să-i predea. Un gest minunat, de nota zece”, a declarat persoana care a pierdut suma de bani şi care a ţinut să nu-şi dezvăluie identitatea.

Bărbatul a precizat că îi va recompensa pe cei doi puşti cu un cadou sau cu bani.