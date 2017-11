O mamă cu afecţiuni psihice îşi creşte bebeluşul într-un şopron, în condiţii de coşmar. Autorităţile: „Nu putem lua copilul“

Elena B. a născut în ziua de 25 octombrie la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Ploieşti. Din cauza afecţiunilor medicale, epilepsie şi tulburări psihice de aspect psihopatoid polimorf, medicii au decis că femeia nu poate naşte pe cale naturală. Mama a rămas în spital până în data de 31 ocombrie când, cu ajutorul unor vecini, a venit acasă împreună cu fetiţa care s-a născut perfect sănătoasă. Pe fişa de externare din spital este menţionat faptul că Elena B. şi tatăl copilului, Florin L., au semnat că iau copilul acasă pe proprie răspundere, astfel că medicii din maternitate nu au avut cum să se opună, în ciuda problemelor de sănătate grave ale mamei.

Femeia a ajuns în satul Tisa din comuna prahoveană Sângeru în seara zilei de marţi, 31 octombrie, iar şase zile mai târziu a avut nevoie de Ambulanţă. Fetiţa se îmbolnăvise, respira greu şi făcuse febră, iar mama avea şi ea simptome asemănătoare.

În ciuda afecţiunilor psihice, Elena este foarte ataşată de copil şi nu vrea să-l dea în plasament FOTO D. Frîncu

Casa în care locuiesc este de fapt un şopron din lemn, de doi metri pe doi metri, cu cartoane în loc de geamuri, cu pereţi cârpiţi cu pământ, iar ceea ce a mai rămas din acoperiş se poate prăbuşi la prima pală de vânt. În încăperea unde a fost adusă micuţa Dumitriţa există o sursă de căldură improvizată, un godin vechi care scoate fum. Nu există apă curentă, iar despre condiţii minime de igienă personală nici nu se poate vorbi.

Mama copilei nu poate alăpta, aşa că este nevoită să-şi hrănească fetiţa cu lapte praf pentru care apa fiartă este absolut obligatorie. Cât despre posibilitatea de a steriliza biberoanele, acest lucru este imposibil. Mai mult, Elena este semianalfabetă şi nu ştie cum să prepare laptele pentru copil. Pentru asta apelează la o vecină, care o ajută.

Florina Dinoiu, vecina care vine ori de câte ori poate să îngrijească fetiţa Elenei FOTO Diana Frîncu

„Sunt oameni săraci, amărâţi. Ea este bolnavă, cu retard mintal, epilepsie... Nu este în stare să aibă grijă de un copil, ea nu este capabilă cu mintea. Fetiţa nu are niciun fel de viitor, nimic. Ceilalţi doi copii sunt la stat, fetiţa are doi ani, opt ani celălalt. Şansele ei ar fi să fie plecată la stat, acolo unde sunt ceilalţi, să fie acolo, aici nu se poate trăi. Comunitatea locală nu s-a implicat deloc. I-am spus domnului primar că ea nu are plapumă, nu are pătură, ce condiţii să aibă copiliul ăsta aici? (...) Vine iarna, au pereţii dărâmaţi, nu au sobă, au un godin fără nimic, un pat dărâmat. Dacă vine zăpada mare la iarnă, cum se spune, casa asta cade pe ei.

A venit preotul le-am spus, le-am explicat... Mi-este milă pentru că este un copil nevinovat. Ieri am fost la medic să înscriu copilul, i-am băgat alocaţie şi medicul a venit să vadă care sunt condiţiile, iar el a constatat că nu se poate trăi. Medicul a spus. A venit ambulanţa, eu am sunat, eu i-am făcut baie, eu am schimbat-o, eu o îngrijesc de nu ştiu câte ori pe zi. Dar nu ştiu cât mai pot, că o ajut şi eu, dar ea (mama - n.r.) dacă are retard mintal, spune un lucru acum şi peste o oră-două face altceva”, spune Florica Dinoiu, femeia care are grijă de Elena şi de fetiţa ei, Dumitriţa.

În încăperea insalubră în care creşte fetiţa există o sursă de încălzire improvizată FOTO Diana Frîncu

Elena şi fetiţa ei au fost preluate luni de Ambulanţă şi transportate la Spitalul din Urlaţi, unde au rămas sub supraveghere pentru câteva ore. În aceeaşi zi au fost trimise înapoi acasă, dar nu cu ambulanţa. Un om de bine din sat a fost cel care le-a luat din spital şi le-a adus acasă.

Oamenii din satul Tisa care cunosc situaţia Elenei spun că nu neapărat condiţiile precare în care ar putea creşte fetiţa reprezintă cel mai grav lucru, ci faptul că mama epileptică face crize frecvent, asta însemând că se prăbuşeşte la pământ inconştientă şi rămâne aşa chiar şi câteva ore. S-a întâmplat acest lucru şi atunci când Elena era însărcinată.

“Era în opt luni şi a făcut criză d-asta de epilepsie. Copilul e în pericol. Ea (mama - n.r.) nu poate, ea stă câte două-trei ore, doar suflă, face pe ea. A căzut prin sat, pe la noi acasă”, spune Florica Dinoiu.

Casa în care locuieşte Elena se poate dârâma oricând FOTO Diana Frîncu

Oamenii se întreabă cine va avea grijă de copil în perioadele în care mama sa va face o nouă criză epileptică şi se gândesc ce se poate întâmpla dacă femeia este cuprinsă de convulsii atunci când are fetiţa în braţe, având în vedere că rare ori este supravegheată de cineva. Întrebările au rămas deocamdată fără răspuns, iar grija pică în spatele vecinelor care intervin de fiecare dată când sunt solicitate.

Ceilalţi doi copii, daţi în plasament direct din maternitate

La Primăria din comuna Sângeru situaţia Elenei B. este cunoscută. Femeia nu se află la prima naştere, însă în celelalte rânduri, cei doi copii nu au venit cu mama acasă, ci au fost daţi în plasament direct din maternitate. De data aceasta, părinţii Elena şi Florin sunt hotărâţi să păstreze fetiţa.

Reprezentanţii Primăriei au făcut o anchetă socială şi au semnalat cazul la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova, în speranţa că această instituţie va putea să găsească o rezolvare. Aşa suţine Felix Şerban, referent în cadrul Primăriei şi cel care se ocupă de serviciul de asistenţă socială. Acesta a declarat, marţi, pentru Adevărul că a înştiinţat reprezentanţii DGASPC, însă, contactaţi telefonic de reporterul publicaţiei noastre, aceştia au declarat că nu primiseră până marţi, 7 noiembrie, ora 14.00 niciun document cu privire la situaţia Elenei B.

Elena a refuzat să colaboreze cu asistenţii sociali de la Protecţia Copilului şi refuză să-şi dea fetiţa în plasament FOTO Diana Frîncu

Totuşi, marţi seară, o echipă de la DGASPC s-a îndreptat către comuna Sângeru, pentru a vedea la faţa locului despre ce este vorba. Corina Nicola, purtătorul de cuvânt al instituţiei, a declarat că fetiţa a rămas în familie, pentru că părinţii nu au fost de acord să o dea în plasament.

Ce spune Protecţia Copilului

“Colegii mei au fost la Sângeru unde au constatat într-adevăr că minorul locuieşte în condiţii precare. Nu au reuşit însă să preia copilu de acolo, pentru că nici mama şi nici tatăl nu şi-au dat acordul. Am constatat că tatăl este angajat cu carte de muncă, are un venit lunar stabil, iar el a spus că este de acord să intre în concediu de creştere copil, astfel încât acesta să fie bine îngrijit. Mama este foarte ataşată de copil şi îşi doreşte foarte mult să-l crească, iar noi nu putem să intervenim mai mult, dacă ea nu doreşte acest lucru. Cert este că familia va fi monitorizată. Am luat legătura cu medicul de familie din comună, care va trebui să se implice în acest caz. Dacă vor apărea probleme, vom prelua copilul prin ordonanţă preşedinţială, dată de instanţă, conform procedurilor”, a explicat Nicola.