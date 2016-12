FOTO VIDEO Cum omoară spiritele rele trosnitorii şi mascaţii din Valea Călugărească. Plugul Mare, o tradiţie care se păstrează de peste 50 de ani

Este o tradiţie veche de mai bine de cincizeci de ani transmisă cu sfinţenie de la o generaţie la alta, iar pentru băieţii necăsătoriţi din Valea, singurii care au dreptul să pornească Plugul Mare, este o mândrie să facă parte din ceata de urători.

Pentru acest moment unic în an, flăcăii din Valea Călugărească se pregătesc cu două trei luni înainte şi asta pentru ca în ajunul noului an costumele, bicele, buhaiele, măciucile şi carul alegoric să fie gata de un drum lung care se termină doar cu câteva minute îaninte de mizeul nopţii.

Ultima zi din an, când toate porţile se deschid pentru a întâmpina Plugul Mare

În ziua de 31 decembrie nicio poartă din comună nu rămâne încuiată. Oamenii aşteaptă ceata ce urători pentru că doar aşa, cred ei, vor avea speranţa că în anul ce vine vor fi feriţi de boli şi de necazuri.

“Această tradiţie este păstrată din moşi - strămoşi în Valea Călugăreacă. În fiecare an noi ne organizăm cu două luni înainte. Pregătim costumele naţionale, pregătim bicele, băieţii îşi confecţionează măşti după propriile idei. În ajunul anului nou, ne trezim undeva la cinci dimineaţa, ne strângem toţi la organizator acasă, apoi plecăm şi începem să colindăm până seara târziu când spargem Plugul pentru a petrece de Revelion. În ceată sunt peste 30 de tineri cu bice, trosnitorii, aşa cum se numesc ei la noi, mascaţii sunt epste 20. Toţi au puşcoace, cu bâte confecţionate manual, împodobite cu ciucuri şi clopote, şi, bineînţeles urătorul. Alături de mine mai am un copil mic, care stă în permanenţă în apropierea mea. Peste trei-patru ani sper să ducă el tradiţia mai departe, să ne putem mândri că Plugul Mare de la Valea Călugărească nu o să dispară niciodată. Flăcăii care participă sunt neînsuraţi toţi. Atunci când unul dintre noi se căsătoreşte, stă acasă şi aşteaptă ceata de urători. Mergem din casă în casă şi ducem oamenilor belşug şi bucurie. Încercăm să aducem un an mai bun şi măcar o zi pe an să-I vedem cum zâmbesc. Ne aşteaptă cu bani, cu merinde, cu nuci, cu mere, dar pot să nu ne dea nimic. Un simplu zâmbet este cel mai important” , spune Claudiu Neagu, liderul cetei de urători de la Valea Călugărească.

Plugul Mare se fură nu se dă mai departe

Pentru Claudiu este ultimul an când conduce ceata de colindători. Din 2017, el va fi cel care va preda urmaşului său cheia acestei tradiţii pentru a fi purtată mai departe. Legenda spune că versurile Plugului Mare, peste 50 de strofe, sunt păstrate în mare taină, iar cel care va prelua cheia va trebui să se descruce să intre în posesia lor.

“Plugul Mare se fură nu se dă mai departe. Eu mă duc cu Plugul Mare de la şapte ani. Acesta este ultimul an în care eu mă ocup de organizarea lui. Fac lucrul acesta de peste nouă ani. La anul, o să-i ajutăm pe cei mici să continue tradiţia. Voi participa şi eu, cu siguranţă. Nu am cum altfel. Nu mi-aş imagina o zi de 31 decembrie fără să plec şi să duc voia bună în fiecare casă, să văd cum oamenilor le curg lacrimile pe faţă de bucurie atunci când le intrăm în curte, vâzând că tradiţia asta nu moare,” spune Claudiu Neagu.

Pentru că Plugul are peste 50 de strofe, colindătorii nu urează la fel în fiecare gospodărie în care intră.

“Spunem două trei strofe, mereu altele, pentru că altfel nu am avea timp să ajungem la fiecare acasă. Cel care va prelua cheia, trebuie să stea pe lângă urător şi să prindă versurile, să le înveţe şi el”, mai spune Claudiu.

În timp ce ceata de urători intră în curţile oamenilor, grupul mare de trosnitori se aliniază de o parte şi de alta a drumului şi aşteaptă semnalele liderului. “Învârte!”, este momentul în care cei peste treizeci de trosnitori încep să învârtă bicele în aer, iar când aud: “Puşcă!”, atunci toţi în acelaşi timp trosnesc din bice.

Zgomotul, bicelor din sfoară împletită, însoţit de cel al puşcoacelor şi al buhaiului, este asurzitor, dar emoţionant în acelaşi timp. Este momentul în care un spirit rău moare, iar în locul lui se naşte unul bun special pentru a întâmpina anul ce stă să vină.