Ei sunt pompierii din linia întâi care au salvat un oraş de la dezastru. „Dacă trenul ar fi explodat, localitatea Breaza ar fi fost astăzi lacul Breaza”

Lt. Col. Mihai Drăgan, Lt. Col Vicenţiu Năstase, Cpt. Florin Chivu, Plt. Maj. Cătălin Ştefan, Plt. Maj. Adrian Croitoru, Plt. Adj. Cristinel Tudor, Plt. Maj. Constantin Bădiceanu, Plt. Maj. Dragoş Hodoiu, Plt. Maj.Mihai Constantinescu, Sg. Maj. Claudiu Sevastiţa, Plt. Maj. Mircea Comşa sunt cei 11 pompieri militari din cadrul ISU Prahova care au fost în linia întâi în ziua în care un tren plin cu nitrat de amoniu a fost cuprins de flăcări în dreptul localităţii Breaza.

Alături de ei, sublocotenentul Raluca Vasiloaie, purtătorul de Cuvânt al ISU Prahova, a fost felicitată pentru modul în care a comunicat cu presa în seara incendiului.

Pentru curajul lor şi pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pompierii au fost felicitaţi într-un cadru festiv de prefectul judeţul Prahova, Iulia Lupea, şeful Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. De asemenea, cei unsprezece eroi au fost înaintaţi în grad înainte de termen, drept recompensă pentru faptul că au salvat oraşul Breaza de la un adevărat dezastru.

Dacă trenul plin cu aproape 2000 de tone de nitrat de amoniu ar fi explodat, în urma incendiului depistat la unul dintre cele 25 de vagoane, oraşul Breaza ar fi fost astăzi lacul Breaza au spus pompierii prahoveni care au participat la stingerea focului. Recunosc toţi că au ştiut din prima clipă la ce pericol se expun şi că teama cea mai mare a fost atunci când s-a decis deschiderea uşii vagonului în care nitratul de amoniu începuse să fumege.





Dragoş Hodoiu, unul dintre pompierii din cadrul ISU Prahova care a participat la stingerea incendiului de la trenul plin cu nitrat de amoniu FOTO Diana Frîncu

„Pericolul la noi este ceva obişnuit, dar te gândeşti, normal, că trebuie să ajungi a doua zi sănătos la copii şi la familie. Când am deschis uşile vagonolui ne-a fost teamă. Nu ştiam dacă este substanţa sub formă de vrac sau dacă este în saci. Ne aşteptam la orice. Dacă se aprindea substanţa aceea...Un coleg de-al meu a spus atunci, sub formă de glumă, că acum oraşul Breaza s-ar fi numit lacul Breaza. Vă daţi seama, era substanţă de o sută de ori mai multă faţă de cât a fost la Mihăileşti atunci. Vă imaginaţi ce ar fi putut să se întâmple după o aşa explozie”, a declarat Dragoş Hodoiu, unul dintre pompierii care a participat în linia întâi la stingerea incendiului de la trenul plin cu nitrat de amoniu.

Cel mai tânăr dintre pompieri, sergentul major Claudiu Sevastiţa, din cadrul detaşamentului de pompieri de la Câmpina a fost printre primii care a ajuns la trenul cuprins de flăcări. Este de aproape de doi ani pompier şi recunoaşte că aceasta a fost cea mai grea misiune de până acum la care a participat.

Claudiu Sevastiţa, cel mai tânăr pompier care a participat la stingerea incendiului care a cuprins trenul plin cu nitrat de amoniu FOTO Diana Frîncu

„Am primit spirjin din partea ISU Prahova după ce am anunţat cât de gravă este situaţia. Ne-a fost teamă, dar am reuşit să ne mobilizăm şi să facem treaba în aşa fel încât să prevenim un mare dezastru. Sunt pompier de un an şi jumătate şi pot să spun că până acum a fost cea ma grea misiune. Vă daţi seama că nu ştii cum este această meserie, până nu afli din interior cum se desfăşoară totul. Când eşti în misiune nu te gândeşti decât cum să faci să termini cât mai repede, aşa a fost şi atunci. Nu m-am gândit decât cum să fac să lichidez cât mai repede incendiul astfel încât să elimin ceva ce putea afecta toată localitatea Breaza”, a declarat Caludiu Savastiţia din cadrul detaşamentul 3 ISU Câmpina.

La o săptămână de la ceea ce putea fi cel mai mare dezastru al ultimilor ani din judeţul Prahova, prefectul Iulia Lupea a recunoscut şi ea că abia când a ajuns acasă a realizat amploarea pericolului pe lângă care a trecut.

"Nimeni nu s-a gândit la dimensiunea pericolului"

"Nu este uşor să fie coordonate în teren atât de multe forţe. Trebuia să ne punem cu toţii de acord astfel încât să funcţionăm ca o singură echipă. Am decis să evacuăm populaţia când ne aflam pe drum dinspre Ploieşti spre Breaza. Am sunat reprezentanţii Jandarmeriei şi Poliţiei. Imediat ce am ajuns acolo, forţele s-au desfăşurat în teren pentru a evacua populaţia din acea zonă, stabilind că o zonă de protecţia să fie pe o rază de 800 de metri. Eu împreună cu inspectorul şef ISU am plecat foarte repede din Ploieşti şi încă de pe drum am luat legătura cu toţi comandanţii de arme din Prahova astfel încât, când ajuneau la Breaza, să ştie imediat ce au de făcut. Vă spun sincer, cred că în momentul acela nimeni nu s-a gândit la dimensiunea pericolului, dimpotrivă toată lumea s-a concentrat pe ceea ce are de făcut. Poate după ce a ajuns fiecare la el acasă şi-a dat seama de pericolul pe lângă care am trecut, dar în acel moment niciunul dintre colegii mei nu a dat chiar şi un semn firav de teamă. Cel mai dificil moment a fost cel în care am deschis uşile vagonului pentru că se presupunea că la contactul cu aerul ar fi putut să izbucnească un incendiu puternic şi ar fi existat posibilitatea să se extindă şi asupra celorlalte vagoane. Atunci într-adevăr ne-am gândit că a fost pericolul cel mai mare”, a declarat Lupea.

Aceasta a precizat că în prezent sunt anchete în curs de desfăşurare efectuate de Poliţia TF, dar şi de către ITM, iar „în momentul în care vom avea concluzii ale acestor instituţii vi le vom comunica”, a adăugat prefectul.