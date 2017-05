Cheloo de la Paraziţii a bătut palma cu procurorul: închisoare cu suspendare în dosarul de trafic de droguri

Artistul a negociat cu procurorul de caz, conform procedurilor în vigoare, o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Dosarul cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei se află pe rolul instanţei penale a Tribunalului Prahova, judecătorul fiind cel care va decide dacă acest acord va fi acceptat sau nu.

Cauza a fost înregistrată la Tribunal în data de 28 aprilie 2017 şi a primit un prim termen de judecată la data de 17 mai. Cheloo a fost anchetat în dosarul de trafic de droguri de risc de procurorii DIICOT Ploieşti, alături de alte câteva zeci de persoane, multe dintre acestea minori.

Cheloo a ajuns în faţa procurorilor DIICOT din Ploieşti în urma unor percheziţii care au avut loc în Prahova, dar şi în Bucureşti şi Ialomiţa, în primăvara acestui an, mai exact pe data de 30 martie. Atunci poliţiştii au descins şi la Breaza, acolo unde artistul deţine o casă de vacanţă şi unde au fost găsite câteva grame de cannabis.



Cheloo a fost adus la parchet în calitate de suspect, împreună cu peste 90 de persoane, în mare parte adolescenţi. Procurorii nu au cerut arestarea preventivă pe numele artistului, dar au decis să-l ancheteze în continuare sub control judiciar.



În aceeaşi cauză au fost arestate preventiv opt persoane, cunoscuţi interlopi din zona Câmpina, sub acuzaţiile de trafic de droguri de risc.

Pe aceeaşi temă:

Ce a recunoscut Cheloo in fata procurorilor