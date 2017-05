Plasmoliftingul, terapia de întinerire de la care se aşteaptă minuni: ce e real şi ce e exagerare

“Plasmoliftingul reprezintă o relativ nouă biotehnologie, parte a ingineriei tisulare, care se ocupă de terapia celulară şi tisulară a ţesuturilor moi. Din cauza noutăţii şi rapidităţii cu care a pătruns pe piaţă, există un potenţial pentru înţelegerea şi practicarea greşită a ei, mai ales că uşurinţa metodei a făcut că ea să fie abordată de o mulţime de specialităţi medicale. Şi acest lucru reiese chiar din denumirile care i s-au acordat ca urmare a entuziasmului practicienilor”, explică, pentru Adevărul, dr Emilia Comşa.



Rejuvenarea facială cu PRP („Platelet Rich Plasmă”) sau plasmă îmbogăţită cu plachete sanguine – trombocite şi factori de creştere celulară, cunoscută şi ca terapia “Vampir” sau plasmolifting, este cea mai uşor abordabilă terapie anti-aging.



“Este o terapie autologă, adică foloseşte sângele propriu al pacientului, neexistând nici un pericol din acest motiv. Sângele recoltat de la pacient este centrifugat în eprubete special concepute şi nu cele uzuale unui laborator de spital, iar serul bogat în trombocite este reinjectat în zonele de interes terapeutic. Deci nimic din ceea ce ar avea legătură cu vampirii”, mai spune specialistul.



Efectul maxim se instalează după 3 săptămâni



Spectaculozitatea tratamentului, la care speră mulţi dintre cei care apelează la această metodă, trebuie privită obiectiv. Efectele administrării depind de cantitatea de trombocite existentă în sângele recoltat şi începe la câteva minute de la injectare.



„Se atinge un maxim la 21 de zile, iar efectul durează aproape 60 de zile. Sunt date clinice şi de laborator care indică să se facă o administrare curată şi nu o combinaţie cu alte substanţe cum din nefericire se mai practică. Este evident că modificările locale nu apar ca în filmele de desene animate, ci sunt în timp, iar asta poate descuraja pe unii. Lipsit de efectele secundare ale injectării cu acid hialuronic sau toxină botulinică, tratamentul prin factorii de creştere ce se găsesc în trombocite atenuează de fapt şi previne semnele obişnuite ale fenomenelor de îmbătrânire (riduri, scăderea tonusului pielii) la nivelul fetei, gâtului, mâinilor şi a altor zone ale corpului. Prin stimularea matricei tisulare formată din fibre de elastina şi colagen şi a vaselor de sânge de neoformaţie creşte fermitatea texturii ţesutului având şi efect anticelulitic”, explică medicul Emilia Comşa.



Ridurile nu dispar, ci se atenuează



Totuşi, liftingul feţei, adică ameliorarea zonelor unde faţa are un aspect căzut datorită diminuării depozitelor de grăsime şi deshidratării, nu este chiar atât de spectaculos pe cât s-a crezut la început, dar, potrivit medicului Emilia Comşa, refacerea texturii tegumentare şi a ţesutului subcutanat în timp este un bun mod de a amorsa şi augmenta procedurile de rejuvenare facială cu metode suplimentare.



“Legenda dispariţiei ridurilor trebuie reconsiderată. Ridurile nu dispar, ci se atenuează pe măsură ce tegumentul se rehidrateaza. Era şi greu de crezut că odată ce membrana bazală este fracturată prin ridare să se poată reface ca şi când ai netezi-o cu fierul de călcat. Dar atenuarea acestor riduri şi nutriţia mai bună a tenului face posibilă recurgerea la alte procedee de încercare a ştergerii ridurilor”, mai spune medicul.

"Singurul tratament eficace care previne îmbătrânirea mâinilor”

De precizat că tratamentul trebuie efectuat periodic, iar terapia trebuie să ţină cont de rata de îmbătrânire a ţesuturilor pacientului.



„Această rată este diferită de la individ la individ. Se ştie că, în funcţie de cercetători, ţară şi realităţi, îmbătrânirea începe chiar după ieşirea din adolescenţă. La persoanele fumătoare, din cauzele binecunoscute efectelor secundare ale nicotinei, tratamentul este mai intensiv”, precizează dr. Emilia Comşa.



Aşadar, dacă dorim să obţinem un efect vizibil şi să întreţinem un ten, specialiştii recomandă să recurgem măcar de două sau de trei ori pe an la acest tratament, în serii de trei - patru administrări săptămânale.



Iată câteva indicaţii unde tratamentul are exclusivitate.



“Plasmoliftingul sau tratamentul cu PRP poate fi extins la nivelul pielii păroase a capului, unde diminuează căderea părului. De asemenea, este singurul tratament care are un efect benefic local în diminuarea acneei. Şi nu în ultimul rând, până în prezent, este singurul tratament eficace care previne îmbătrânirea mâinilor”, mai spune specialistul.



Medicul precizează că nu există nici o contraindicaţie la persoanele care au suferit sau suferă de cancer.



“Atât studiile de laborator, cât şi cele clinice, nu au indicat nicio stimulare anormală a celulelor sau ţesuturilor. Să mai menţionăm că nu există femei urâte, ci femei care se neglijează, un astfel de tratament ar trebui să fie accesibil şi financiar, dar, din păcate, din considerente pământeşti, în acest domeniu se exagerează”, arată dr Emilia Comşa.