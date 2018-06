Deputatul AKM: „Aştept acest miting de când unul ca Zgonea bloca modificările la codurile penale“

Condamnat, definitiv, în urmă cu doi ani, de instanţa supremă, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, deputaul Cătălin Rădulescu a avut, anul acesta, trei controversate proiecte de lege privind modificări în domeniul Justiţiei.care au trecut de Camera Deputaţilor.





La schimbările pe care le-ar vrea în justiţie, Rădulescu a făcut referire şi sâmbătă, cu puţin timp înainte de mitingul PSD, partid care a decis, la jumătatea lunii martie, să-i retragă sprijinul politic deputatului (decizia fiind luată de Comitetul Executiv al filialei din Piteşti) şi pe care parlamentarul de Argeş a spus că nu vrea să-l părăsească.







"Aştept acest miting de un an şi jumătate şi dacă ma gândesc bine chiar de cinci ani , de când unul ca Zgonea bloca modificările la codurile penale şi la legea Ani , permiţând abuzurile de orice fel . Voi merge astăzi la miting împotriva confiscării democraţiei de către o structura paramilitară , mafiota , de politie politica , formată din oameni din SRI , procurori Dna , nişte judecători din Iccj şi curţile de apel şi nişte procurori din Parchetul General . Voi manifesta astăzi alături de romani , împotriva confiscării drepturilor şi libertatilor umane , de către structurile care au interceptat şi monitorizat sute de mii de romani , milioane de romani , ingerând in viaţa privată a acestora





Voi manifesta astăzi pentru ca in România , romanilor sa li se facă dosare pe probe nu pe suspiciuni rezonabile , martori mincinoşi şi denunţatori şantajaţi , aşa cum mi s-a făcut mie . Voi manifesta astăzi pentru ca practica chemării unui roman de către un procuror sa fie citarea , nu aducerea lui cu cătuşe . Voi milita astăzi pentru recuperarea prejudiciilor de către stat şi nu pentru condamnarea la puşcărie a oamenilor de afaceri romani . Voi manifesta astăzi pentru statul de drept , pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor , pentru suveranitate şi respectarea dreptului de legiferare şi schimbare a legilor nedrepte şi care au produs abuzuri , de către Parlament , si împotriva oricăror ingerinţe din afara in treburile interne ale ţării mele", a scris Cătălin Rădulescu pe pagina sa de Facebook (ortografia aparţine autorului).





Cătălin Rădulescu, personaj politic care a avut de-a face cu justiţia, vorbeşte în mesajul său despre cătuşe şi arestări pe bandă rulantă





"Voi striga astăzi , pentru ca niciodată in România , sa nu mai existe structuri paralele gestionate de vreun Preşedinte de stat , sa nu mai existe servicii care sa monitorizeze ilegal romanii , procurori care sa facă dosare la comanda , fără probe , şantajand şi inventând denunţatori şi martori mincinoşi şi judecători care sa condamne pe baza de biletele şi fără sa existe probe clare , concrete care dincolo de orice îndoiala sa arate ca un roman e vinovat . Voi manifesta astăzi ca niciun primar sa nu îşi mai piardă mandatul dat de cetăţeni prin incompatibilităţi şi conflicte de interese anormale , ilegale şi neeuropene. Voi manifesta astăzi , pentru o Românie normala , europeană , suverana , autonoma , şi in care romanii sa trăiască fără teama , in care romanii sa poată vorbi la telefon sau in orice loc fără sa le fie teama ca sunt ascultaţi sau monitorizaţi , in care romanii sa muncească şi sa îşi crească copii , in care romanii sa facă afaceri şi sa aibă o viaţa decenta , nu sa fie băgaţi la puşcărie pe banda rulantă şi pentru orice ! Asta e România in care vreau, ca romanii sa trăiască şi astea sunt idealurile şi principiile pentru care voi manifesta astăzi", a scris deputatul Cătălin Marian Radulescu pe pagina sa de Facebook.